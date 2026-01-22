Veïns de Monistrol de Calders s’uneixen contra el projecte del gran cementiri xinès
Una plataforma impulsada per una trentena de persones exigeix que es preservi el caràcter «històric i rural de la finca» on es vol desenvolupar la proposta, que considera «desproporcionada»
Una trentena de veïns i veïnes de Monistrol de Calders es constituiran en una plataforma ciutadana d’oposició al cementiri xinès que un grup d’inversors vol impulsar al poble amb el suport de l’Ajuntament. De fet, aquest nou moviment, no està radicalment en contra del projecte, però «sí amb les magnituds i les condicions com se’ns ha presentat fins ara», explica el seu portaveu, Maties Ponsa, molt crític amb «la falta d’informació i de transparència» amb què diu que actua l’Ajuntament amb aquesta qüestió.
La nova plataforma portarà per nom «AIXÍ no al cementiri xinès» i, a grans trets, vol defensar «l’ús històric i rural» de la finca de la Païssa, on es vol construir el cementiri, i que veu perillar si el projecte es desenvolupa tal com s’ha plantejat. Es tracta d’una antiga masia situada aproximadament a un quilòmetre del nucli urbà que els promotors del projecte van adquirir per convertir-la en una gran necròpoli multiconfessional pensada bàsicament per a la comunitat xinesa. La superfície total del complex abastaria unes 50 hectàrees, amb una capacitat per a unes 80.000 construccions, entre nínxols, tombes, panteons, i columbaris, distribuïts en una combinació entre zones de gespa i forestals. També es preveuen, entre altres, zones d’aparcament per a uns 900 vehicles, un arc commemoratiu d’entrada d’arquitectura oriental, un passeig d’accés de pins i xiprers, un edifici de recepció, i espais de natura i espiritualitat.
Els impulsors de la nova plataforma consideren que aquest plantejament no encaixa amb l’entorn. «Estem parlant d’un monstre», diu Ponsa, que es vol desenvolupar en una finca tradicionalment vinculada a la vinya, «on es conserva un celler amb una bota de grans dimensions» i altres de més petites, i en una zona de barraques de vinya i parets de pedra seca «que són patrimoni». La plataforma veu perillar la preservació d’aquests elements i de la pròpia masia, i tem per la contaminació que el projecte pugui provocar en els aqüífers i la font de bassal que diuen que hi ha en aquesta finca, i que serveixen per regar els Horts dels Pins, amb mig centenar de parcel·les que hi ha entre la finca i el poble.
Més enllà d’això, «voldríem saber quin consum d’aigua comportarà aquesta instal·lació i d’on la trauran», diu Ponsa, tenint en compte que, segons la plataforma, «el projecte preveu 7.500 m2 de gespa, dos llacs i un riu». També temen pels perjudicis sobre la fauna de la zona, i en camins rurals que travessen la finca.
El nou moviment «AIXÍ no al cementiri xinès», exigeix respostes a l’Ajuntament sobre aquestes i altres qüestions relacionades amb el projecte. Diuen que les van plantejar a través d'una instància que van presentar ja fa unes setmanes, «i encara no ens han contestat».
