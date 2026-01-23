Aramoià manté la seva opció d’ampliar el polígon per falta d’alternatives viables
Els republicans, que governen amb majoria, defensen la proposta de l'escorxador i la planta de biogàs com a única solució per regularitzar els terrenys, davant d’altres projectes fracassats
El govern d’Aramoià (ERC), que té la majoria a l’Ajuntament de la capital del Moianès, es manté ferm en la voluntat de regularitzar la situació del polígon del Prat (ara il·legal perquè no s’ajusta al planejament vigent) a partir de la seva ampliació en uns terrenys adjacents a l’escorxador adquirits pel seu propietari, que en cedeix una part al municipi a canvi d’una requalificació urbanística que li permeti ampliar l’activitat. És l’opció que, a dia d’avui, Aramoià veu com a única possible després que «no hi ha hagut cap proposta fins ara que tingués el vistiplau formal ni informal de la Generalitat».
Així ho ha expressat el partit en un comunicat en què retreu a l’oposició i a moviments veïnals i de grups ecologistes, «la campanya constant de desinformació malintencionada i populisme des de fa dos anys», en contra d’aquesta opció, i que s’ha intensificat darrerament amb motiu de la consulta popular impulsada per una iniciativa ciutadana sobre aquesta qüestió, celebrada l’11 de gener passat, amb un 30,12 % de participació, i amb un resultat clarament contrari a la proposta d’Aramoià.
L’actuació que l’executiu de Moià vol tirar endavant també implica la construcció d’una planta de biogàs al mateix polígon, aprofitant la seva ampliació, i entenent que és un equipament d’interès públic, com a condició legalment necessària per poder tirar endavant l’operació, que implica un canvi de planejament urbanístic dels nous terrenys. Aramoià recorda que la proposta de fer aquesta planta ja es contemplava en el seu programa electoral, «i la vam presentar a un conjunt d’entitats abans de les eleccions, convocant-nos a trobades regulars». Amb això, el partit defensa «la transparència» que diu que «sempre ha estat la nostra forma de treballar», i destaca que «els regidors i regidores de l’oposició participen de la junta de Govern de l’Ajuntament, un fet molt inaudit a l’estat».
Alternatives inviables
En el mateix comunicat, el partit repassa les opcions plantejades sense èxit per regularitzar el polígon i que han precedit la d’Aramoià.
La primera proposta es remunta al 2018. Es va plantejar als propietaris dels polígons del Pla Romaní i el Prat, però «només regularitzava la part actual del polígon i no preveia cap mena d’ampliació». En aquest sentit, i segons sostenen els republicans, «era una proposta jurídicament molt feble», i preveia que fossin els propietaris qui paguessin els aprofitaments que tenen i que no existeixen en el planejament, la manca de sòl destinat a zones verdes, els equipaments i les vialitats. A més, no contemplava l’arranjament de l’accés de la C59, ni els aparcaments que falten.
Dos anys després, l’antic propietari de l’escorxador va presentar una altra proposta als propietaris i a l’Ajuntament, que «ampliava molt poc el polígon, i no solucionava la necessitat de creixements de les empreses, sinó que només aportava els m2 que falten en zones verdes i equipaments». El partit recorda que en una reunió a Urbanisme, prèvia a la presentació de la proposta, «la Generalitat la va desestimar perquè afectava uns terrenys amb protecció paisatgística i agrària».
A banda d’això, Aramoià assegura que en els últims anys «hi ha hagut quatre equips tècnics diferents que han treballat per buscar solucions als problemes del polígon del Prat», i afegeix que en aquest mateix període «han passat per l’Ajuntament cinc secretaris i tots ells han arribat sempre a la conclusió que només una ampliació del polígon permetrà regularitzar-lo definitivament i amb totes les garanties».
Per tot plegat, els republicans insisteixen en la seva fórmula com a l’única viable que ara per ara hi ha sobre la taula, però alhora diuen que «estem oberts a parlar amb tothom, a discutir totes les opcions, i a valorar-ho tot una altra vegada, encara que les evidències ens diguin que només hi ha un camí». En aquest sentit, el partit reitera que «si hi ha una altra opció l’estudiarem i la valorarem», i lamenta que fins ara, «en comptes de propostes i treball conjunt, només ens responen amb campanya de manipulació, desinformació i conspiració».
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències