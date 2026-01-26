El Moianès torna a tenir pediatre després d'estar més de tres mesos sense plaça assignada
Salut assegura que la incorporació d'un professional a jornada completa "permet garantir una atenció pediàtrica continuada i de proximitat"
Durant l'octubre, les famílies afectades es van organitzar, recollint més de 500 signatures i mobilitzant-se per reclamar "solucions reals"
El Moianès torna a tenir un pediatre assignat després de més de tres mesos amb la plaça descoberta arran d’un trasllat voluntari. La notícia l’ha fet pública el Departament de Salut, que assegura que aquesta incorporació a jornada completa “permet garantir una atenció pediàtrica continuada i de proximitat als infants i les famílies de l’àrea bàsica de salut”. El metge presta servei al CAP de Moià els dilluns, dimarts i divendres, i al Consultori Local de Castellterçol els dijous i també atén els infants dels municipis de l’Estany, Castellcir, Sant Quirze Safaja i Granera.
Amb aquesta assignació i la resta de personal pediàtric, l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Moià–Castellterçol ofereix “una atenció pediàtrica estable millorant la continuïtat assistencial, el seguiment dels infants i la coordinació amb la resta de professionals de l’atenció primària”. Tant l’Institut Català de la Salut a la Catalunya Central com el Departament de Salut remarquen que aquest moviment “respon al compromís de garantir una atenció sanitària de qualitat i equitativa al territori” i, alhora, agraeixen “l’esforç dels equips professionals que han permès mantenir el servei durant aquest període”.
Malestar entre les famílies de la comarca
L’1 d’octubre va quedar descoberta la plaça de pediatria al Moianès a causa d’un trasllat voluntari. Des de llavors, les famílies afectades van expressar el seu malestar i descontentament per la situació. La manca d’un professional assignat va obligar a dependre del servei del pediatre de l’EAP d’Artés, que durant aquest temps s’ha desplaçat dos matins a la setmana al CAP de Moià per atendre els infants de la comarca.
Arran d’aquesta situació, les famílies es van organitzar sota el col·lectiu El Moianès sense pediatre. A banda de recollir més de 500 signatures, una seixantena de persones es van mobilitzar el passat 21 d’octubre per reclamar “solucions reals”. Els participants, encapçalats per una pancarta amb el lema “El Moianès sense pediatre, volem solucions reals”, van recórrer diversos carrers del nucli urbà tot corejant proclames com “Al Moianès volem pediatre” o “Pediatre ja, així no podem estar”.
A mig recorregut, al costat del bar El Casal, les portaveus de la plataforma van llegir un manifest en què van denunciar que “més de mil infants del Moianès estan creixent sense l’atenció pediàtrica que els correspon” i que “les famílies ens trobem desprotegides”. En aquest sentit, van alertar del risc que suposava no disposar de pediatre a la comarca, especialment en casos greus, en què “hem de desplaçar-nos fins a Manresa, amb el temps, l’esgotament i el perill que això comporta”.
Finalment, també van posar de manifest que "no totes les famílies tenen mitjans per desplaçar-se fins a Manresa o per pagar un pediatre privat, la qual cosa crea una greu desigualtat i deixa molts infants en situació de vulnerabilitat". Segons el col·lectiu, tot plegat era discriminatori i vulnerava "els drets fonamentals dels infants", aprofundint també "en la desigualtat entre territoris urbans i rurals".
