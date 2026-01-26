Una persona ferida en sortir de la via amb el cotxe a Monistrol de Calders
L'accident s'ha produït als volts d'un quart de set del matí
Manresa
Els Serveis d'emergències han hagut d'atendre una persona que ha partit un accident amb el seu vehicle quan ha sortit de la via a la carretera B-124, al terme municipal de Monistrol de Calders i una mica al nord d'aquesta població.
L'accident s'ha produït als volts d'un quart de set del matí. Per causes que s'investiguen, el vehicle ha acabat sortint de la via. Dues dotacions dels Bombers, el SEM i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de l'accident. El conductor del vehicle ha resultat ferit lleu.
