El conductor d'una furgoneta, atrapat després de xocar amb un camió a Moià
L'accident ha tingut lloc aquesta matinada a l'avinguda del Prat
Els Bombers de la Generalitat han hagut d'excarcerar el conductor d'una furgoneta en quedar atrapat a l'interior del seu vehicle després de xocar amb un camió a Moià. Els fets han tingut lloc aquest dimarts, a les 2:26 hores, a l'avinguda del Prat.
Arran de l'impacte, la furgoneta va quedar lateralment bolcada i el seu conductor, atrapat. Els efectius desplaçats fins al lloc dels fets es van fer càrrec del seu rescat.
D'altra banda, el camió sinistrat encara es troba pendent de retirar de la via.
