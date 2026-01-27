Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El conductor d'una furgoneta, atrapat després de xocar amb un camió a Moià

L'accident ha tingut lloc aquesta matinada a l'avinguda del Prat

Una dotació dels Bombers de la Generalitat / ARXIU

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han hagut d'excarcerar el conductor d'una furgoneta en quedar atrapat a l'interior del seu vehicle després de xocar amb un camió a Moià. Els fets han tingut lloc aquest dimarts, a les 2:26 hores, a l'avinguda del Prat.

Arran de l'impacte, la furgoneta va quedar lateralment bolcada i el seu conductor, atrapat. Els efectius desplaçats fins al lloc dels fets es van fer càrrec del seu rescat.

D'altra banda, el camió sinistrat encara es troba pendent de retirar de la via.

