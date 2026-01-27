La mobilització veïnal evita el desnonament d’una mare amb tres fills a Moià
Una vintena de persones del moviment popular del Moianès han impedit el desallotjament, que s’ha ajornat fins al 10 de febrer
Una vintena de membres del moviment popular del Moianès s’han concentrat aquest matí al carrer Mossèn Pere Bertran número 2, a Moià, per impedir el desnonament d’una dona i els seus tres fills menors. Els Mossos d’Esquadra han arribat a primera hora al domicili, on s’han trobat amb un grup de persones que feien resistència passiva per evitar l’expulsió de la família i, per aquest motiu, no han pogut executar el desallotjament. Aquest és el segon intent fallit de desnonament en aquest habitatge. Els cossos de seguretat tornaran al domicili el pròxim 10 de febrer.
Fonts de la CUP Moià–Capgirem han explicat a aquest diari que els afectats són una mare amb tres fills menors, “alguns molt petits”, que han acudit reiteradament als Serveis Socials per demanar ajuda, ja que no troben cap alternativa residencial al municipi. Des del partit també han destacat que la dona està inscrita com a demandant d’habitatge de protecció oficial, però que encara no ha rebut cap resposta per part de les administracions.
L’habitatge on actualment viuen els afectats és propietat del fons d’inversió Promontoria Coliseum Real Estate, un gran tenidor que, segons denuncien des de l'esquerra independentista, “opera amb una lògica clara: especular amb l’habitatge tot expulsant famílies vulnerables”. Després d’un primer intent de desallotjament, el partit va fer una crida per evitar-ne el segon, subratllant que “cal garantir el dret a l’habitatge, que actualment no s’està respectant”.
Aquest matí, amb l’arribada de la comitiva judicial, representants del moviment popular han exposat als Mossos d’Esquadra la situació de la família, així com l’agreujant de les baixes temperatures, per evitar que la dona i els tres menors passessin la nit al carrer. “Hem aconseguit ajornar el desnonament fins al 10 de febrer i ens han assegurat que tornaran amb l’ARRO”, han explicat. Davant d’aquesta situació, és molt probable que es torni a convocar una mobilització, ja que consideren que "el dret a l’habitatge ha de passar per sobre del dret a la propietat privada”.
Finalment, el grup polític ha volgut posar de manifest que a Catalunya “ens trobem en una situació d’emergència habitacional, amb un mercat molt tensionat” i que, en el cas de Moià, aquesta realitat s’agreuja per la “manca de lloguer i d’habitatge públic”. En aquest context, des de La Polseguera, l’Ateneu Popular del Moianès, s’està oferint suport a les persones més vulnerables, tenint en compte el col·lapse i la “falta de recursos humans” que pateixen els Serveis Socials.
