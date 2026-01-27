Moià impulsa una instal·lació per denunciar la violència contra infants palestins
S'instal·larà un marc sobre el mur de l’església i des d'on penjaran dibuixos fets per joves moianesos
El col·lectiu Moianès Amb Palestina convida la ciutadania a participar en la lectura dels noms de les nenes i nens assassinats, en el marc del Dia Escolar de la Pau i la No-Violència
Regió7
Aterra a Moià Emocions lligades, una instal·lació per denunciar la violència que pateix la població infantil i juvenil palestina. Aquest dissabte 31 de gener, a la plaça de l'Església, es farà la presentació de la creació i una acció participativa. La iniciativa s'ha dut a terme des del col·lectiu Moianès Amb Palestina, amb la col·laboració de l'IES Moianès.
L’acte començarà a les dotze del migdia amb la inauguració de la instal·lació i continuarà amb la lectura de noms de les nenes i nens assassinats a Palestina, que s'allargarà fins a les cinc de la tarda. L’objectiu és aplegar el màxim de veus possible per recitar els milers de noms de les víctimes mortals menors d’edat i conscienciar sobre la gravetat de la situació.
La iniciativa s’emmarca en la commemoració del Dia Escolar de la Pau i la No-Violència, establert el 30 de gener en record de l’assassinat de Mahatma Gandhi el 1948. Amb aquesta acció, Moianès Amb Palestina s’afegeix a la commemoració i denuncia la violació de drets humans i el genocidi que l’estat d’Israel perpetra sobre la comunitat escolar palestina i sobre la resta de població civil.
Un marc d'emocions
L’espai s’organitza al voltant d’un marc instal·lat sobre el mur de l’església, que simbolitza una porta a Palestina. A l'estructura hi haurà uns cordills d'on pengen dibuixos realitzats pels joves de Moià, plens de tristesa, ràbia, tendresa i impotència, convertint-se en un crit visual que uneix els joves d’aquí amb els de Palestina.
Segons dades de l’ONU de juliol de 2025, més de 18.400 infants palestins han mort a causa de la violència directa israeliana, amb la xifra actual possiblement molt més elevada. En només 24 dies de bombardejos sobre Gaza van morir 3.457 nens, més de deu vegades els nens morts a Ucraïna durant tot el primer any de guerra.
Amb aquesta acció, el col·lectiu Moianès Amb Palestina pretén denunciar els bombardejos indiscriminats sobre la població civil, la devastació de la Franja de Gaza i la ineficàcia dels alts el foc.
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso