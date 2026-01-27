La nevada obliga a ajornar els Tres Tombs de Moià fins al pròxim cap de setmana
La festa se celebrarà el 31 de gener i l’1 de febrer, amb el mateix programa i horaris establert inicialment
L'ajornament respon a la voluntat de garantir la seguretat d’animals i participants
La nevada que dissabte va afectar de manera notable Moià va obligar a ajornar la festa dels Tres Tombs fins al pròxim cap de setmana, tot mantenint els horaris previstos inicialment. L’organització va fer públic el canvi de data mitjançant un comunicat a les xarxes socials, en què en va explicar els motius, vinculats a les inclemències meteorològiques. L’objectiu principal de la decisió és garantir la seguretat tant dels animals com de les persones.
«La nevada continua i, per tant, tota la programació dels Tres Tombs es posposa al 31 de gener i a l’1 de febrer», anunciaven. Des de la junta també van remarcar que la decisió es va prendre perquè no hi havia cap garantia que diumenge els carrers de la vila estiguessin «en les condicions necessàries perquè els cavalls i els guarniments poguessin sortir amb seguretat».
D’aquesta manera, les activitats previstes per al cap de setmana passat es duran a terme el pròxim. Dissabte, a les set de la tarda, la plaça Major acollirà la Gran Botifarrada i, tot seguit, davant mateix de l’església, es farà la serenata als administradors entrants i sortints per anunciar la celebració dels Tres Tombs, amb l’acompanyament dels Grallers de Moià. Posteriorment, la comitiva es dirigirà fins a l’Ajuntament, juntament amb el Traginer d’Honor, on seran rebuts per l’alcalde.
Els administradors sortints són Jordi Cuberta Ferrer, Aleix Clusella Moya i Rosa Forcada Clapers. Pel que fa als entrants, són Agustí Prat Clarà, Sebastià Prat Clarà i Josep Franquesa Padrós.
Diumenge serà el dia central de la celebració, amb la cavalcada de Sant Antoni. A les nou del matí, els participants es concentraran al pavelló municipal, des d’on sortiran a les onze en direcció a la plaça Major. Obriran la desfilada la Banda Municipal de l’Espai Musical de Moià i el tradicional Pollo. Enguany, el Traginer d’Honor serà Josep Antoni Mur Allué i el Banderer, Adrià Clotet Tura. A 2/4 de dotze del migdia, davant l’església, tindrà lloc la primera benedicció, que en la darrera volta comptarà amb la interpretació del Ball del Contrapàs curt.
El recorregut de la cavalcada serà el següent:
1r Tomb: sortida del terreny davant del pavelló pel c. del Remei, av. de la Vila, c. de Sant Antoni, església (1a benedicció), plaça Major, c. del Forn, plaça de Sant Sebastià, av. de l’Escola Pia, c. Gregorio Marañón, c. Passarell, c. del Molí Nou, c. de Pol, av. Prat de la Riba, c. Miquel Vilarrúbia, c. Onze de Setembre, av. de la Vila, c. de Sant Antoni, església (2a benedicció).
2n Tomb: c. del Forn, plaça de Sant Sebastià, c. de Sant Sebastià, c. de Sant Pere, c. de les Tres Cases, c. de Santa Magdalena, c. Jacint Vilardell, av. de la Vila, c. de Sant Antoni, església (3a benedicció).
3r Tomb: c. del Forn, plaça de Sant Sebastià, c. de Sant Sebastià, c. de Sant Josep, plaça del Colom, c. Jacint Vilardell, c. de Palau. La cavalcada finalitzarà a la plaça situada davant de l’Hospital-Residència.
