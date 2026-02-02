Els Mossos descarten qualsevol indici de criminalitat en la mort de l'home trobat dissabte a Moià
El funeral per Francisco Ferrer Prat, de 77 anys, es farà aquest dimarts al migdia
Aquest dimarts a les 12 del migdia es farà el funeral per Francisco Ferrer Prat, l'home de 77 anys que dissabte va ser trobat mort a la riera de Castellnou, a Moià. Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les circumstàncies de la mort, però en descarten qualsevol indici de criminalitat, qualificant-la d'accidental.
Segons ha pogut saber Regió7, l'home va ser trobat a la riera prop de la casa de l'Ocella. Un ampli operatiu format pel Grup Caní de Recerca dels Bombers de la Generalitat, drons i un total de 12 dotacions terrestres s'havia mobilitzat a partir de la denúncia de desaparició, que es va fer el divendres al vespre, i fins que va ser localitzat dissabte a les 9 del matí ja sense vida.
Sembla que ningú no en sabia res des de dijous, i per això es va activar l'ordre de recerca amb un avís que els Bombers van rebre a les 21.39 hores de divendres. Se'l va buscar per zona urbana i rural, i finalment va ser localitzat mort no massa lluny de casa seva.
