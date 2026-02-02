Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anònima de ManresaRosalíaPlans cap de setmanaRodaliesEsfondrament a SallentMedicaments falsosBaxi Manresa
instagramlinkedin

Els Mossos descarten qualsevol indici de criminalitat en la mort de l'home trobat dissabte a Moià

El funeral per Francisco Ferrer Prat, de 77 anys, es farà aquest dimarts al migdia

Dispositiu de recerca dels Bombers de la Generalitat dissabte a Moià

Dispositiu de recerca dels Bombers de la Generalitat dissabte a Moià / Bombers

Eduard Font Badia

Manresa

Aquest dimarts a les 12 del migdia es farà el funeral per Francisco Ferrer Prat, l'home de 77 anys que dissabte va ser trobat mort a la riera de Castellnou, a Moià. Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les circumstàncies de la mort, però en descarten qualsevol indici de criminalitat, qualificant-la d'accidental.

Segons ha pogut saber Regió7, l'home va ser trobat a la riera prop de la casa de l'Ocella. Un ampli operatiu format pel Grup Caní de Recerca dels Bombers de la Generalitat, drons i un total de 12 dotacions terrestres s'havia mobilitzat a partir de la denúncia de desaparició, que es va fer el divendres al vespre, i fins que va ser localitzat dissabte a les 9 del matí ja sense vida.

Notícies relacionades

Sembla que ningú no en sabia res des de dijous, i per això es va activar l'ordre de recerca amb un avís que els Bombers van rebre a les 21.39 hores de divendres. Se'l va buscar per zona urbana i rural, i finalment va ser localitzat mort no massa lluny de casa seva.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

  1. Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
  2. Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
  3. Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
  4. Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
  5. Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
  6. Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
  7. «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
  8. Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà

Es podrà caçar els porcs senglars tot l'any a Catalunya

Es podrà caçar els porcs senglars tot l'any a Catalunya

Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: "Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons"

Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: "Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons"

Alcaldes i empresaris reclamen junts l’aixecament de barreres de l'autopista: «En sentim ciutadans de segona»

Alcaldes i empresaris reclamen junts l’aixecament de barreres de l'autopista: «En sentim ciutadans de segona»

Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: "Vam haver de trucar a una empresa privada"

Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: "Vam haver de trucar a una empresa privada"

La UPC Manresa acull una trobada per connectar talent digital emergent amb empreses

La UPC Manresa acull una trobada per connectar talent digital emergent amb empreses

Òscar Playà, confirmat com a nou director general de Rodalies de Catalunya

Òscar Playà, confirmat com a nou director general de Rodalies de Catalunya

Santpedor farà una nova visita guiada a l'ermita de Sant Francesc

Santpedor farà una nova visita guiada a l'ermita de Sant Francesc

Els Mossos descarten qualsevol indici de criminalitat en la mort de l'home trobat dissabte a Moià

Els Mossos descarten qualsevol indici de criminalitat en la mort de l'home trobat dissabte a Moià
Tracking Pixel Contents