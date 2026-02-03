Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Autopista Terrassa-ManresaRecerca a MoiàCrim d'OlesaTrasplantament de caraRodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Els Tres Tombs omplen de nou els carrers de Moià

La cavalcada de Sant Antoni Abat es va celebrar diumenge passat després de l’ajornament per la nevada del 24 de gener

Centenars de veïns i visitants van gaudir d'una desfilada amb més d'una quarantena d'animals i diversos carros

Els Tres Tombs de Moià, en imatges

Els Tres Tombs de Moià, en imatges

Veure Galeria

Imatges dels Tres Tombs de Moià / Mercè Rodríguez

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Moià

Moià va viure diumenge passat, 1 de febrer, la tradicional cavalcada dels Tres Tombs, després d’haver-se ajornat a causa de la nevada que va afectar el municipi el dissabte 24 de gener. Tot i que durant tot el cap de setmana es van programar diverses activitats, la desfilada de Sant Antoni Abat va ser l’acte més multitudinari, omplint els carrers de la vila de centenars de veïns i visitants i posant punt final a la Festa Major d’Hivern d’enguany.

Diumenge al matí, els participants de la cavalcada es van concentrar a primera hora al pavelló municipal, des d’on van sortir a les onze en direcció a la plaça Major. La desfilada va estar encapçalada per la Banda Municipal de l’Espai Musical de Moià i el Pollo, seguits d’una quarantena d’animals i diversos carros i tractors. Enguany, el Traginer d’Honor va ser Josep Antoni Mur Allué i el Banderer, Adrià Clotet Tura. A 2/4 de dotze del migdia, davant l’església, va tenir lloc la primera benedicció, que en la darrera volta va comptar amb la interpretació del Ball del Contrapàs curt.

Dissabte de prèvia

Dissabte, a les set de la tarda, la plaça Major va acollir la primera activitat relacionada amb la festa dels Tres Tombs: la Gran Botifarrada. En acabar l’àpat, davant mateix de l’església, es va fer la serenata als administradors entrants i sortints per anunciar la celebració dels Tres Tombs, amb l’acompanyament dels Grallers de Moià, també presents en la desfilada de Sant Antoni. Posteriorment, la comitiva es va dirigir fins a l’Ajuntament, juntament amb el Traginer d’Honor, on va ser rebuda per l’alcalde, Dionís Guiteras.

Notícies relacionades i més

Els administradors sortints han estat Jordi Cuberta Ferrer, Aleix Clusella Moya i Rosa Forcada Clapers. Pel que fa als entrants, han estat Agustí Prat Clarà, Sebastià Prat Clarà i Josep Franquesa Padrós.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents