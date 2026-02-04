Moià aprova la millora de la zona verda del polígon de Pla Romaní
El cost de la intervenció es cobreix íntegrament amb un programa d’ajut específic de la Diputació
L’Ajuntament de Moià ha aprovat inicialment el projecte de millora de la zona verda del polígon industrial de Pla Romaní.
Les obres de millora previstes tenen quatre elements principals. D’una banda, l’ampliació de la xarxa d’aigua existent per a la col·locació de dues boques de reg. De l’altra, la construcció d’una nova vorera adjacent a l’espai verd, del tipus paviment vegetat. La tercera peça serà la delimitació de l’espai de la zona verda mitjançant una línia de pals d’acàcia situada al límit de la vorera interior. Finalment, l’execució d’una esplanada pavimentada amb sauló compactat on s’ubicaran unes taules de pícnic i es plantaran nous arbres.
El projecte té un cost de 54.672 euros i es cobrirà íntegrament amb una subvenció del programa sectorial de millora de polígons industrials 2025-2028 de la Diputació de Barcelona destinat a finançar les millores a l’accés i la zona verda d'aquesta àrea industrial de la capital del Moianès.
