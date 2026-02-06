Jéssica Albiach recolza la plataforma Per un Moià viu contra l’ampliació de l’escorxador
La presidenta dels Comuns alerta dels riscos per al consum d’aigua i la protecció del Pla de Castellnou i reafirma el compromís del partit amb el resultat de la consulta popular
Regió7
La presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, ha escoltat la valoració de la plataforma Per un Moià viu després que s’hagi conegut que, malgrat el resultat de la consulta popular —en què va guanyar de manera rotunda el no a l’ampliació de l’escorxador i a la construcció d’una planta de biogàs—, l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras (ERC), hagi decidit tirar endavant igualment el projecte.
Albiach ha recordat que, des del moment en què es va saber que l’executiu municipal volia iniciar el procés d’ampliació de l’escorxador —el març del 2024—, “ens vam posar a disposició de la Plataforma i hem donat suport a les seves reivindicacions tant des del Parlament com des del territori”. També ha explicat que “en el programa electoral de les eleccions catalanes hi portàvem la retirada del projecte”, perquè teníem clar que, en aquell moment, en plena emergència per sequera, no es podia ampliar una indústria que ja genera el 25% del consum d’aigua de Moià i que, amb l’ampliació, podria arribar a suposar-ne el 50%.
En aquest sentit, ha afegit que aquest “abús en l’ús de l’aigua que fa l’escorxador”, que ha remarcat que “és privat”, es produeix perquè, tot i tenir llicència per sacrificar 1.300 porcs diaris, en realitat se’n maten fins a 3.000. “Per això ja han estat denunciats i sancionats econòmicament”, ha reblat.
Tanmateix, ha assenyalat que un altre dels motius pels quals els Comuns consideren que no es pot donar suport al projecte de l’executiu municipal és que “afectaria el Pla de Castellnou, una zona natural protegida pel Pla Territorial de la Catalunya Central i per l’actual planejament urbanístic de Moià”. Es tracta d’un espai on també s’ubica Castellnou de la Plana, “un castell catalogat com a Bé d’Interès Cultural”.
Per tots aquests motius, Albiach ha volgut expressar el suport dels Comuns a la Plataforma i als grups ecologistes que en formen part i, en aquest sentit, ha manifestat que “recolzarem i empenyerem” les propostes que sorgeixin de la Plataforma per fer efectiu el resultat de la consulta popular. “A vegades cal recordar que la democràcia no és només votar cada quatre anys; també és escoltar la ciutadania, especialment quan es pronuncia de manera tan clara”, ha conclòs.
Finalment, la presidenta del grup, que durant aquesta jornada al Moianès ha estat acompanyada del coordinador territorial, Josep Joan Roda, i d’altres membres dels Comuns del territori, ha visitat el centre Espai Harmonia i l’Associació ambCavalls, per conèixer la seva tasca en l’àmbit de la salut i la natura.
