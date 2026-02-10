Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi de Santa LlúciaJocs d'HivernPorta a porta a Sant JoanVaga de maquinistesVerb EncarnatIsak AndicBaxi Manresa
instagramlinkedin

Es trenquen Els Tres Roures, un arbre singular de Collsuspina

No són uns arbres catalogats, però si una referència a la zona

Un dels Tres Roures de Collsuspina ha caigut

Un dels Tres Roures de Collsuspina ha caigut / Arxiu particular

Eduard Font Badia

Manresa

Aquesta setmana un dels Tres Roures de Collsuspina s'ha trencat. Oficialment, no és un arbre catalogat com a monumental, però és un dels punts de referència per a la població de la zona. De fet, on sí que consta és al mapa de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Aquesta setmana ha caigut un dels tres roures ben desenvolupats arrenglerats en el mateix marge del camí entre el Bosc de can Casanoves i can Jordà. Segons la Diputació, els tres roures tenen un interès per la seva singularitat, es troben perfectament arrenglerats paral·lels al traçat del camí, la qual cosa ha fet possible la seva referència com a topònim, esdevenint en veritable referent simbòlic local. De fet, fins i tot un restaurant de la zona agafa el nom d'aquest indret.

Notícies relacionades

La recuperació de l'arbre és molt difícil i tot apunta que s'optarà per la tala.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents