Es trenquen Els Tres Roures, un arbre singular de Collsuspina
No són uns arbres catalogats, però si una referència a la zona
Aquesta setmana un dels Tres Roures de Collsuspina s'ha trencat. Oficialment, no és un arbre catalogat com a monumental, però és un dels punts de referència per a la població de la zona. De fet, on sí que consta és al mapa de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.
Aquesta setmana ha caigut un dels tres roures ben desenvolupats arrenglerats en el mateix marge del camí entre el Bosc de can Casanoves i can Jordà. Segons la Diputació, els tres roures tenen un interès per la seva singularitat, es troben perfectament arrenglerats paral·lels al traçat del camí, la qual cosa ha fet possible la seva referència com a topònim, esdevenint en veritable referent simbòlic local. De fet, fins i tot un restaurant de la zona agafa el nom d'aquest indret.
La recuperació de l'arbre és molt difícil i tot apunta que s'optarà per la tala.
