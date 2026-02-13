La Federació Catalana d’Atletisme dona suport al moianès que correrà la Ruta 66 per recaptar fons per l'ELA
Enric Casacuberta farà el mític itinerari estatunidenc amb l'objectiu d'aconseguir el màxim de diners en benefici de la Fundació Miquel Vall
Enric Casacuberta (Moià, 1964) té un objectiu molt clar: córrer la Ruta 66 en cinc mesos i recaptar el màxim de fons possible en benefici de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls. Ara, després d’un intens període de preparació, la Federació Catalana d’Atletisme (FCA) l’ha federat i ha mostrat públicament el seu suport al projecte a través de les xarxes socials.
Amb inici previst el 31 d’agost a Chicago, el repte (@ruta66xela) consistirà a recórrer íntegrament la mítica ruta en aproximadament 150 dies. Durant aquest temps, el moianès completarà etapes diàries d’entre 15 i 25 milles (24,1 i 40,2 quilòmetres), amb l’objectiu de recaptar fons per a la lluita contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).
«Acompanyarem l’Enric en aquesta gran aventura solidària per recaptar fons per a la lluita contra l’ELA», afirmava la FCA en una publicació a les xarxes socials.
Un repte majúscul
Aquest diari ja va explicar el passat mes d’agost en què consisteix el repte al qual s’enfrontarà Casacuberta entre l’agost del 2026 i el gener del 2027: fer la Ruta 66 corrent, de Chicago a Los Angeles. En total, més de 4.000 quilòmetres i molt asfalt. «Em diuen que estic sonat, però la majoria em diuen que compti amb ells pel que sigui», explicava llavors el moianès. Més enllà de l’exigència física que comporta, es tracta d’una iniciativa inèdita, ja que fins ara ningú no ha completat aquest itinerari corrent.
Els fons recaptats es destinaran a la lluita contra l’ELA, una malaltia que va afectar un amic seu, el doctor Ramon Oller, que va morir fa un parell d’anys. Si aquest fet ja el tenia gairebé decidit, la compareixença de l’exfutbolista Juan Carlos Unzué al Congrés dels Diputats va acabar de fer-li el pas definitiu.
L’escenari escollit també té un fort component personal, ja que Casacuberta és un gran amant de la Ruta 66. De fet, el 2014 ja la va fer sencera i els anys 2017, 2022 i 2023 va recórrer trams de Califòrnia i Arizona. El projecte, a més, coincidirà amb el centenari de la carretera.
Per donar a conèixer la iniciativa, el moianès és molt actiu a Instagram i TikTok, on comparteix el seu dia a dia i la preparació del repte. Per col·laborar amb el projecte i ampliar-ne la informació, s’ha habilitat una pàgina web amb tots els detalls: https://runroute66forals.org/.
