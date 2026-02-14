Monistrol ja treballa en la consulta de Ca l’Espardenyer, que voldria per a abans de l’estiu
L’Ajuntament ha començat a preparar amb una empresa especialitzada contractada pel Consell Comarcal del Moianès les condicions amb què es votarà
L’Ajuntament de Monistrol de Calders ja ha activat el compte enrere de cara a la convocatòria de la consulta popular no referendària per decidir si l’històric edifici de Ca l’Espardenyer (segle XVII) s’ha de rehabilitar com a equipament públic o si s’ha d’enderrocar per deixar espai a un nou projecte. De moment no s’ha fixat cap data, però s’han iniciat converses amb l’empresa especialitzada a qui s’ha encarregat d’organitzar tot el procés, per mirar que es pugui votar abans de l’estiu.
El govern de Junts ja portava al seu programa electoral sotmetre el futur de Ca l’Espardenyer a decisió popular. «Fa molt temps que anem al darrere d’aquesta consulta», sosté l’alcalde de Monistrol, Arturo Argelaguer, «i la volem far tan aviat com sigui possible, però la volem fer bé». Per això s’ha buscat una empresa experta a través del Consell Comarcal del Moianès, amb la qual es mantindran algunes reunions, que ja han començat, per acordar els termes i la manera com es muntarà la consulta, sempre d’acord amb la llei de consultes populars no referendàries, sosté l’alcalde. En aquest sentit, Argelaguer assegura que serà una consulta «pública i oberta perquè tothom hi pugui dir la seva», a diferència, diu, del que es va fer en l’anterior mandat. A més, «serà vinculant», si bé «no ho serà amb un resultat ajustat d’un 50 a 50, però sí amb un cert marge de diferència». Pel que fa a la pregunta, se’n formularà «una de fàcil» que permeti una resposta binària «de si es manté l’edifici o s’enderroca», i diu que com a alcalde, es mantindrà en un posicionament neutral.
Argelaguer ha avançat que, surti el que surti, «ja tenim actuacions previstes tant si guanya el ‘sí’ com si guanya el ‘no’», tot i que es faran públiques en el seu moment. En tot cas, «està clar que seran propostes per a qui governi en el proper mandat».
Una sentència com a punt d’inflexió
Tot i ser una promesa electoral, l’equip de govern ha engegat el procés per a la consulta tan bon punt el TSJC va dictar una sentència, l’estiu passat, que anul·lava la modificació del planejament urbanístic que es va fer de la casa i l’entorn de Ca l’Espardenyer en l’anterior mandat, en què governava la CUP.
L’operació es va fer el 2020, i l’any següent va aconseguir el vistiplau de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, però un veí va interposar un contenciós en contra i el TSJC li ha acabat donant la raó. En la sentència, argumentava que aquella modificació «no s’ajusta a dret» perquè permetia al propietari d’un solar situat en aquell àmbit poder edificar en un volum més gran del que pertocava «sense una justificació tècnica ni urbanística» per fer-ho. Això fa que es torni a la situació prevista en el planejament del 1990, segons el qual l’àrea de Ca l’Espardenyer està fora d’ordenament i ocupa un espai destinat a vials, de manera que es pot enderrocar.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa