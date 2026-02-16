Castellterçol es prepara per tornar a fer bullir l’olla amb la Festa de l’Escudella
El municipi moianès viurà una jornada festiva amb el repartiment de 5.500 racions i activitats durant tot el matí
Castellterçol ja ho té tot a punt per a una de les cites més destacades i arrelades del seu calendari festiu: la Festa de l’Escudella. Demà, el municipi moianès repartirà prop de 5.500 racions d’aquest plat emblemàtic de la cuina catalana. Tot i que l’àpat és l’epicentre de la jornada, l’activitat a la plaça Prat de la Riba començarà des de primera hora del matí.
De les set del matí a la una del migdia, els cuiners elaboraran l’Escudella de Castellterçol, feta exclusivament amb carn. Un cop el plat estigui llest, es durà a terme la benedicció i, tot seguit, el repartiment. Com és habitual, se serviran com a màxim dos cullerots grans per persona —equivalents a sis racions— per tal de garantir un repartiment just.
Paral·lelament a la preparació del tradicional plat, a càrrec dels escudellers, la plaça acollirà diverses activitats. A dos quarts de nou del matí tindrà lloc l’esmorzar popular, amb pa i cansalada per a tothom. De les deu del matí fins a la una del migdia, moment en què començarà el repartiment, s’hi podrà trobar la fira de l’Escudella, diversos tallers temàtics, la plataforma 360° de la festa i activitats vinculades a la campanya de dinamització del teixit comercial. Tot plegat, amenitzat per Ràdio Castellterçol.
El cronista oficial de la vila i col·laborador de Regió7 des dels seus inicis, Joan Capdevila i Oller, traspassat el passat 17 de desembre de 2025, mantenia un estret vincle amb la celebració, en la qual participava com a escudeller.