La Festa de l'Escudella de Castellterçol: tradició, arrelament i unió entre generacions
S'han repartit 5.500 racions d’aquest tradicional plat preparat en 28 calderes de 50 litres
La plaça Prat de la Riba s'ha convertit en un bulliciós epicentre de tradició i arrelament, on l’escudella ha generat un espai de trobada i complicitat entre veïns i visitants
5.500 racions cuinades en 28 calderes de 50 litres. Tot plegat s'ha exhaurit avui en poc més de mitja hora a Castellterçol. La Festa de l’Escudella és una de les celebracions més importants i arrelades del municipi moianès. El caldo que s’hi reparteix s’elabora exclusivament amb carn. En concret, amb 53 kg de vedella, 52 kg de costella de porc, 38 kg de carn magra de porc, 51 kg de pollastre, 41 kg de botifarra negra i 22 kg de llard. A tot això s’hi afegeixen 20 litres d’oli d’oliva verge extra, 100 kg d’arròs i 90 kg de fideus.
Tot i que la benedicció i el repartiment, l’epicentre de la jornada, han estat a la una del migdia, la plaça Prat de la Riba ha tingut activitat des de primera hora del matí. De les set a la una, els cuiners van elaborar l’Escudella de Castellterçol, l’única de Catalunya feta només amb carn. Paral·lelament a la preparació de l’emblemàtic plat català, la plaça ha acollit diverses activitats. A dos quarts de nou del matí ha tingut lloc l’esmorzar popular, amb pa i cansalada per a tothom. A partir d’aquí, durant el matí s'ha celebrat la fira de l’Escudella, amb diverses parades i tallers temàtics.
Com és habitual, s'han servit com a màxim dos cullerots grans per persona —equivalents a sis racions— per tal de garantir un repartiment just. Així i tot, amb una plaça a vessar de gent de totes les edats, les olles s'han buidat de seguida, demostrant que aquesta festa és un reclam tant pels veïns del poble com per molts visitants que aprofiten l’oportunitat per apropar-se i degustar aquest plat tradicional.
Una tasca laboriosa
Tot i que des de fora la feina més visible és la que es fa el mateix dimarts de Carnaval, la realitat és que els preparatius comencen molt abans. «La feina arrenca mesos enrere», ja que cal planificar les comandes del producte necessari per cuinar l’escudella, que es procura que sigui majoritàriament local, han explicat fonts de l’organització. El dissabte previ a la celebració es netegen i preparen de les calderes. Un procés que es repetirà demà dimecres per deixar-les a punt per a l’any vinent. «La feinada serà demà, perquè les calderes tindran tot el greix de l’escudella», han apuntat.
Amb tot, el dia clau és dimarts, quan l’escudella s’ha de cuinar des de primera hora del matí. En aquest sentit, és essencial respectar els temps de cocció de cada tipus de carn perquè quedi ben tova. «Amb el foc de llenya és més complicat, perquè costa més de graduar, però pel color i la textura de la carn vas calculant», han explicat. El fet que l’escudella de Castellterçol sigui només feta amb producte carni no és casual, sinó que respon a la tradició. «Som en una contrada on, durant el segle passat, feia molt fred», han recordat des de l’organització. Això feia que als camps no hi hagués verdures fins a la primavera i que el caldo s’hagués de fer amb carn, que era el que hi havia a les cases.
Com passa en moltes festes populars, el relleu generacional és un dels principals reptes. «La Festa de l’Escudella no se n’escapa: la mitjana d’edat dels escudellers ronda els seixanta anys llargs», han puntualitzat. Actualment, hi ha persones d’edat avançada que volen deixar-ho i, per això, «intentem engrescar el jovent» per garantir la continuïtat de la festa.
El que és evident és que aquesta celebració és un dels grans símbols de Castellterçol i un veritable punt de trobada entre generacions. «El que més ens agrada és veure que la gent s’ho passa bé i ho gaudeix», han confessat des de l’organització.
Els comensals
Ramon Oriols, de Sant Feliu Sasserra, i Pere Ponsa, de Monistrol de Calders, estan casats amb dues castellterçolenques. «Les vam conèixer de festa al Modium de Moià». Des d’aleshores, és tradició venir a la festa, on «l’ambient és el que més ens agrada». Per la seva banda, Enric Flans té 80 anys i és de Castellterçol, «el poble més bonic del món». Per a ell, la Festa de l’Escudella és una cita obligada: «Sempre hi he vingut, mai hi he faltat». Segons el castellterçolenc, és una de les dates més destacades de la vila i «ve gent d’arreu».
Subscriu-te per seguir llegint
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone