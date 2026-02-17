L’alcalde de Calders, el més veterà del Moianès, deixarà el càrrec a final d’any
Eduard Sánchez, que suma prop de 15 anys de batlle, passarà el relleu a Jennifer Delgado, tot i que mantindrà l’acta de regidor fins a acabar el mandat
L’alcalde de Calders, Eduard Sánchez, el batlle més veterà, per trajectòria, del Moianès, tancarà la seva etapa al capdavant del consistori abans d’acabar l’actual mandat, que expira el maig del 2027, quan se celebraran les noves eleccions municipals.
Serà un d’aquells relleus per tancar una trajectòria d’alcaldia i, alhora, començar a passar el testimoni de cara als pròxims comicis.
En concret, segons ha anunciat Sánchez, aquest canvi es formalitzarà a final d’aquest 2026, aproximadament mig any abans de la celebració de les noves eleccions que permetran triar un nou ple municipal. I el testimoni acordat passarà a mans de Jennifer Delgado, que és qui assumirà el càrrec de batllessa fins a final de mandat i qui amb tota probabilitat encapçalarà la llista a les eleccions del 2027. Tanmateix, Sánchez ha explicat a Regió7 que no deixarà l’Ajuntament, sinó que mantindrà l’acta de regidor fins al final per ajudar en aquest relleu i «donar una imatge de continuïtat». També preveu formar part de la pròxima candidatura, tot i que en posicions endarrerides.
Eduard Sánchez, arqueòleg de formació, va ser alcalde de Calders en una primera etapa del 1999 al 2003 amb la Candidatura Democràtica de Calders (vinculada a ERC). Després d’un parèntesi, el 2007 es va presentar com segon de llista i va quedar com a regidor de l’oposició.
El 2011 sí que ho va fer com a candidat de CiU, però va ser la segona força més votada. Tanmateix, la formació guanyadora, la Candidatura Democràtica de Calders encapçalada per Lluís Cerarols, els va plantejar formar un govern d’unitat, que va arribar a bon port. Sánchez ha recordat a Regió7 que aquell va ser un acord i una coalició molt important per sortir «d’una situació molt complicada que uns i altres ens havíem trobat, que és que teníem un endeutament elevadíssim, a efectes pràctics d’aproximadament el 130%, que vam ser capaços de reconduir en aquells quatre anys. Avui el tenim al 20%, i esperem tancar amb endeutament zero».
Amb ell com a candidat (i amb Cerarols tancant la llista), el 2015 CiU va accedir per primer cop a l’alcaldia amb 4 dels 7 regidors del consistori, un resultat que va repetir el 2019 sota les sigles de Junts per Catalunya. A les últimes eleccions (2023), el ple municipal va créixer en representació, passant de 7 a 9 regidors. I la llista que encapçalava Eduard Sánchez va obtenir una amplíssima majoria, amb 6 regidors. Per tant, quan deixi el càrrec haurà sumat 15 anys i mig d’alcaldia, havent completat pràcticament quatre mandats a la presidència, i més de vint com a regidor.
Eduard Sánchez ha explicat a Regió7 que el fet de fer efectiu aquest canvi respon a una «decisió política racional molt meditada», perquè assegura que, «per ganes, seguiria, perquè fer d’alcalde m’agrada molt». Hi afegeix que, doncs, no és una qüestió de «desgast», sinó de convenciment personal «que acumular molts anys en el càrrec no és bo», i que «és positiu per al poble fer un canvi generacional, perquè també porta un canvi de mentalitat i de punts de vista». A més a més, segons ha detallat, aquest final d’etapa a l’alcaldia coincidirà també amb la seva jubilació laboral. Actualment, Sánchez té un 65% de dedicació a l’alcaldia, que compagina amb una mitja jornada laboral com a arqueòleg.
La futura alcaldessa, Jennifer Delgado Caro, és actualment la primera tinenta d'alcaldia i regidora d’Educació, Joventut, Cultura i Entitats. Llicenciada en psicologia per la UAB, màster en clínica infantojuvenil i postgrau en recursos humans, té experiència en l'administració pública com a tècnica d'ocupació amb col·lectius joves, vulnerables i en risc d'exclusió social i com a tècnica de polítiques migratòries. També com a formadora de persones nouvingudes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- El projecte executiu per soterrar els FGC a Manresa s’ha de tancar el març com a molt tard
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone