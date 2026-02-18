Oló rep un estudi per redefinir la plaça Sant Antoni Maria Claret
Les dues opcions que s’hi analitzen proposen una remodelació de l’espai millorant-ne l’accessibilitat i el control visual i endreçant-ne els usos
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló un estudi de programació de la plaça Sant Antoni Maria Claret, on s’ha analitzat l’espai i els usos que ha d’acollir aquesta plaça, a més de proposar alternatives per endreçar-la i millorar-la per tal de fer-la més funcional, atractiva, saludable i adaptada al canvi climàtic.
L’estudi planteja dues estratègies diferents per millorar la mobilitat de l’entorn, especialment el gir de l’autobús interurbà i els camions, que són compatibles amb les dues opcions de reurbanització proposades.
Les dues opcions proposen una remodelació de la plaça millorant l’accessibilitat, endreçant els usos, millorant el control visual i fent valdre les preexistències i incorporant un sistema urbà de drenatge sostenible.
La primera opció opta per resoldre el desnivell existent a través de quatre terrasses que es van adaptant a la topografia i que acullen usos diferents. En canvi, la segona opció, ho resol amb només dues plataformes i és la vegetació la que separa els usos.
Aquest estudi pretén facilitar a l’equip de govern del consistori moianès la presa de decisió respecte a les inversions a fer, previ a redactar el projecte executiu necessari.
