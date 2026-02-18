Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
50 anys de la BaellsAccident mortal a ManlleuEsllavissada a FonollosaPapa a MontserratNou GuimeràÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Oló rep un estudi per redefinir la plaça Sant Antoni Maria Claret

Les dues opcions que s’hi analitzen proposen una remodelació de l’espai millorant-ne l’accessibilitat i el control visual i endreçant-ne els usos

Nucli antic de Santa Maria d'Oló

Nucli antic de Santa Maria d'Oló / DIBA

David Bricollé

David Bricollé

Santa Maria d'Oló

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló un estudi de programació de la plaça Sant Antoni Maria Claret, on s’ha analitzat l’espai i els usos que ha d’acollir aquesta plaça, a més de proposar alternatives per endreçar-la i millorar-la per tal de fer-la més funcional, atractiva, saludable i adaptada al canvi climàtic.

L’estudi planteja dues estratègies diferents per millorar la mobilitat de l’entorn, especialment el gir de l’autobús interurbà i els camions, que són compatibles amb les dues opcions de reurbanització proposades.

Les dues opcions proposen una remodelació de la plaça millorant l’accessibilitat, endreçant els usos, millorant el control visual i fent valdre les preexistències i incorporant un sistema urbà de drenatge sostenible.

La primera opció opta per resoldre el desnivell existent a través de quatre terrasses que es van adaptant a la topografia i que acullen usos diferents. En canvi, la segona opció, ho resol amb només dues plataformes i és la vegetació la que separa els usos.

Notícies relacionades

Aquest estudi pretén facilitar a l’equip de govern del consistori moianès la presa de decisió respecte a les inversions a fer, previ a redactar el projecte executiu necessari.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
  2. Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
  3. Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
  4. Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
  5. Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone
  6. L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
  7. Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins
  8. La Baells, 50 anys després: així va néixer l'embassament que va transformar el Berguedà

Oló rep un estudi per redefinir la plaça Sant Antoni Maria Claret

Oló rep un estudi per redefinir la plaça Sant Antoni Maria Claret

El Govern ofereix un augment de 1.500 euros anuals als professors catalans després de la vaga històrica de l’11 de febrer

El Govern ofereix un augment de 1.500 euros anuals als professors catalans després de la vaga històrica de l’11 de febrer

El tram de la carretera de Fonollosa afectat per l'esllavissada estarà tancat durant tres setmanes

El tram de la carretera de Fonollosa afectat per l'esllavissada estarà tancat durant tres setmanes

Avís important de la DGT abans de comprar-te un cotxe

Les cinc infraccions que provoquen més nombre d’accidents, segons la DGT

Les cinc infraccions que provoquen més nombre d’accidents, segons la DGT

Nova alerta per vent intens: previsió de ratxes superiors als 70 km/h a la Catalunya central

Nova alerta per vent intens: previsió de ratxes superiors als 70 km/h a la Catalunya central

La mel deixa l’esmorzar i es converteix en protagonista gourmet

La mel deixa l’esmorzar i es converteix en protagonista gourmet

Junts porta al Ple iniciatives per defensar els drets dels ciutadans, la dignitat territorial i el patrimoni de Manresa

Junts porta al Ple iniciatives per defensar els drets dels ciutadans, la dignitat territorial i el patrimoni de Manresa
Tracking Pixel Contents