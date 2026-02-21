El campanar de Moià, a un pas de recuperar la seva veu: es fabricarà una nova campana major de més de 1.000 kg
L’Ajuntament ha rebut una subvenció de gairebé 94.000 euros que permetrà finançar més del 70% del cost total de la restauració d’aquest element patrimonial
El projecte té per objectiu garantir la preservació i seguretat de l’estructura i, al seu temps, recuperar la seva sonoritat històric
Moià és cada vegada més a prop de veure restaurat el seu campanar. L’Ajuntament ha rebut una subvenció de 93.975 euros del Departament de Cultura que permetrà finançar gran part del projecte de conservació funcional i manteniment de l’estructura. En concret, l’ajut cobrirà més del 70% del cost total de les actuacions previstes, que ascendeixen a 130.000 euros. Els treballs responen principalment a la necessitat de garantir la preservació, la seguretat i la funcionalitat d’aquest element patrimonial.
El projecte, elaborat per Xavier Pallàs Mariani, músic, campanòleg i director de l’Escola de Campaners de la Vall d’en Bas, defineix «les intervencions necessàries per atendre les mancances identificades, preservar el patrimoni cultural i immaterial associat al campanar i recuperar la sonoritat històrica del conjunt», tal com expliquen des d'Amics del Campanar de Moià, l’entitat que va encarregar aquest document tècnic l’any 2024.
Segons apunten des de l’associació, la Comissió Diocesana per al Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic va donar el vistiplau a l’informe el passat mes de maig i, per tant, en els pròxims mesos s’haurà de redactar el projecte executiu de les obres. Cal destacar que la subvenció atorgada per la Generalitat cobrirà exactament el 72,29% de l’import total de la restauració, una injecció econòmica que en garanteix la viabilitat i n’accelera l’execució.
Deficiències de conservació
Amics del Campanar de Moià es va constituir oficialment a finals del 2024 amb l’objectiu de vetllar per la preservació, la restauració i la recuperació de les funcions, els usos i els elements tradicionals del monument. Els membres de l’entitat van detectar diverses problemàtiques al campanar que requerien una intervenció ràpida i, per aquest motiu, van encarregar l’informe tècnic.
Els treballs tenen com a finalitat principal «corregir les deficiències de conservació detectades als sistemes de toc de les campanes i a les cobertes exteriors del campanar, que presenten infiltracions d’aigua notables». Entre les actuacions més urgents hi ha la reposició del morter de calç als paviments del coronament i del pis de campanes, amb l’objectiu d’evitar que les filtracions continuïn malmetent l’estructura.
A més, el projecte preveu la restauració i l’adequació dels elements del sistema de toc de les campanes —batalls, jous, palanques, topalls i cordes— «per permetre la recuperació segura dels tocs manuals tradicionals catalans». També es contempla una reorganització estratègica de les campanes litúrgiques per facilitar el toc i millorar les condicions de treball dels campaners.
A la sala de campanes s’hi durà a terme una actuació específica per optimitzar la seguretat i l’accessibilitat, també de cara al públic. D’aquesta manera, es facilitaran les visites i la realització dels tocs anuals, que es duen a terme cada any des de la seva recuperació, l’any 2020.
Una campana de més de 1.000 kg
Tal com indiquen des de l’associació, una de les actuacions més rellevants del projecte és la fabricació d’una nova campana major, «destinada a recuperar la sonoritat original del campanar i a completar el conjunt tal com existia abans de la seva destrucció, l’any 1936». Aquesta incorporació respon a criteris patrimonials i musicals, «ja que històricament aportava profunditat i riquesa tímbrica al conjunt i permetia l’execució íntegra dels tocs tradicionals».
La campana serà de bronze, amb una composició del 80% de coure i el 20% d’estany, i amb la presència d’altres metalls en proporcions inferiors a l’1%. Per garantir-ne la qualitat i la durabilitat, el fonedor haurà d’aportar una anàlisi metal·logràfica. Pel que fa a la forma, tindrà un perfil europeu tradicional, en consonància amb les campanes que actualment hi ha.
Inspirada en la campana desapareguda el 1936 —que tenia un pes aproximat de 1.440 kg, 135 cm de diàmetre i 110 cm d’alçada—, la nova peça haurà de tenir un pes mínim de 1.150 kg (jous a part) i serà afinada a la nota MI, amb l’objectiu d’harmonitzar-se amb la resta de campanes del conjunt.
L’objectiu d’aquesta incorporació no és ampliar el nombre de campanes, sinó recuperar un element patrimonial perdut, clau per restituir l’equilibri sonor i simbòlic del campanar. Les actuacions previstes permetran, així, rescatar «un referent sonor de gran valor històric i emocional per al municipi».
300 anys d'història
Paral·lelament a la tramitació per a l’execució del projecte, l’Ajuntament de Moià i l’Associació Amics del Campanar de Moià ja han començat els preparatius dels actes del tricentenari de l’acabament del campanar, que se celebraran al llarg del 2026. La commemoració, organitzada conjuntament amb la Parròquia de Santa Maria, inclourà activitats culturals, patrimonials i de divulgació, amb l’objectiu de fer valdre els tres segles d’història del monument més emblemàtic del municipi.
Amb la concessió d’aquesta subvenció i l’inici dels preparatius del tricentenari, «Moià fa un pas decisiu cap a la conservació del seu patrimoni i la recuperació de la seva memòria sonora i arquitectònica», asseguren des de l’entitat. A finals del 2023, ja es van dur a terme unes obres de consolidació i reparació de les cobertes tant del campanar com del conjunt de l’església de Santa Maria de Moià.
