Moià vibra amb la rua de Carnestoltes fins entrada la nit

Un total de 24 carrosses van desfilar per la capital del Moianès en una festa que va aplegar milers de persones

Imatges del Carnestoltes de Moià

Imatges del Carnestoltes de Moià

Imatges del Carnestoltes de Moià / Andrea Izquierdo

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Moià

Moià va viure ahir una rua de Carnestoltes molt participada, amb la presència de 24 grups que van desfilar pels carrers de la capital del Moianès, plens a vessar d’infants i adults, molts d’ells disfressats. La carrossa guanyadora del concurs en la categoria general va ser una proposta basada en la revolució obrera, mentre que el primer premi en la categoria familiar va recaure en una carrossa que recreava la pel·lícula Els caçafantasmes.

Un any més, Moià va reunir milers de persones d’arreu de la comarca i de poblacions veïnes per celebrar una de les cites més esperades del calendari festiu. Enguany, les 24 carrosses participants van presentar temàtiques molt diverses, com el món del circ, el personatge del rei Julien o pel·lícules com Avatar i Toy Story, entre d’altres. Com és habitual, la cercavila va començar passades les sis de la tarda i es va allargar fins al voltant de les deu del vespre.

La festa es va cloure amb un sopar popular al pavelló, que va donar pas al concert del grup de versions Mitja Nit i, tot seguit, a una animada sessió de DJ a càrrec de DJ Tònics.

