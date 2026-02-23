Ajuntament i SEM signen l’acord perquè Moià tingui una base d’ambulància avançada
El servei s’ubicarà en una part del local de la carretera de Manresa històricament ha allotjat la seu de Creu Roja
L’Ajuntament de Moià ha formalitzat l’acord que farà possible que el municipi aculli una base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). En concret, el que s’ha signat és el conveni d’ús temporal de l’edifici situat a la carretera de Manresa, número 51, on hi ha la seu de Creu Roja Moianès, per establir-hi aquest servei.
L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre administracions és donar resposta a la necessitat de disposar d’una base del que s’anomena suport vital avançat a Moià, així com d’altres serveis inclosos dins les competències pròpies del SEM, amb l’objectiu de millorar i optimitzar la cobertura del servei d’emergències a la població i a la comarca del Moianès.
L’establiment d’aquesta base, segons destaquen fonts municipals, «permetrà oferir un servei més eficient als veïns i veïnes, reduint els temps de resposta i incrementant l’accessibilitat i la qualitat de l’atenció sanitària urgent a la ciutadania».
Segons fonts del SEM, l’any 2023, per exemple, es van rebre 3.578 trucades procedents de la comarca del Moianès, de les quals un total de 2.239 van generar mobilitzacions de recursos: 1.452 corresponents a unitats de suport vital bàsic, de la qual ja n’hi ha una ubicada al CAP de Moià, i 204 incidents que van requerir la intervenció d’una unitat de suport vital avançat.
A partir de l’anàlisi d’aquestes dades i de l’estudi d’un nou model d’atenció i trasllats sanitaris, s’ha detectat la necessitat de millorar la resposta dels incidents de la comarca que requereixen un equip de suport avançat.
Segons el consistori, la nova unitat del SEM s’ubicarà en un edifici de titularitat municipal, actualment en desús, un espai «en bon estat de conservació, a peu de carretera a l’entrada del municipi i amb dos garatges». Tradicionalment, aquest equipament havia estat destinat a la prestació de serveis per part de la secció local de la Creu Roja i havia esdevingut un element integrador del municipi de Moià. L’actual base de suport vital bàsic es mantindrà al CAP de Moià.
La voluntat de l’Ajuntament de Moià i del SEM és posar en funcionament aquest servei a finals del primer semestre d’enguany. Les obres d'adaptació aniran a càrrec del SEM.
