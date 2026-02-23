Moià impulsa millores al Parc Prehistòric de les Coves del Toll amb una inversió de prop de 40.000 euros
Les actuacions, amb una durada prevista de quatre mesos, volen preservar i posar en valor l'espai d'alt interès natural i patrimonial
L’Ajuntament de Moià durà a terme diverses actuacions al Parc Prehistòric de les Coves del Toll amb un pressupost d’execució de 39.476,01 euros. La memòria del projecte ja ha estat aprovada i, per tant, el pròxim pas serà adjudicar el contracte per executar els treballs, que tindran una durada prevista de quatre mesos. L’objectiu és «preservar, millorar i posar en valor l’entorn natural del Parc Prehistòric, un espai de gran rellevància ambiental, paisatgística i patrimonial per al municipi de Moià», tal com assenyalen des del consistori.
El Projecte de millora del patrimoni natural del Parc Prehistòric de les Coves del Toll preveu actuacions orientades a l’ordenació i el manteniment dels elements presents als itineraris i a l’entorn immediat amb més intensitat d’ús. Entre els treballs més destacats hi ha l’arranjament del mur de drenatge de la surgència i del mur situat sota la desembocadura del drenatge de la cova; l’adequació del camí de la desembocadura del tub que actualment drena la zona de les excavacions de la Cova del Toll; la restauració de diverses estructures de fusteria malmeses que amb el pas del temps s’han anat degradant, així com la millora i el condicionament de camins i itineraris per garantir-ne la seguretat i minimitzar l’erosió.
La Diputació de Barcelona ofereix als municipis suport tècnic en la redacció de projectes de millora del patrimoni natural. Per aquest motiu, l’Ajuntament de la capital moianesa va sol·licitar aquest recurs, que va ser concedit el passat mes de maig. A partir d’aquí, s’ha elaborat el pla tenint en compte que les Coves del Toll són una formació geològica de gran interès i amb jaciments prehistòrics destacats, situada en un entorn dominat pel bosc i enclavada a la part baixa d’un vessant que arriba fins al Torrent del Gomar, i sotmesa a una elevada afluència de visitants.
Tal com especifica la memòria recentment aprovada, la majoria de les persones que visiten el Parc Prehistòric ho fan a través de les visites guiades a les Coves del Toll. A més, des de l’aparcament hi ha diversos camins que permeten recórrer els elements d’interès que expliquen el conjunt històric. Així, en un àmbit de poc més de quatre hectàrees s’hi concentra una infraestructura de formació i divulgació formada per coves, plafons interpretatius, casetes d’interpretació i edificacions simulades de l’època, així com jaciments funcionals com el de la Cova de les Teixoneres.
Tots aquests espais estan sotmesos a usos intensius a causa de la gran afluència de visitants, fet que fa necessari compatibilitzar-ne l’ús amb els valors naturals de l’entorn. Per aquest motiu, s’han impulsat diverses actuacions de manteniment i millora, especialment a les zones amb més concentració de públic. La finalitat és «augmentar la qualitat ambiental i paisatgística de l’entorn» i, d’aquesta manera, «contribuir a millorar la percepció del parc com a espai natural i entorn saludable per part dels seus visitants».
Les actuacions, una per una
Un dels àmbits d’actuació més destacats estarà relacionat amb els elements de fusta, atès que les estructures d’aquest material s’han anat degradant amb el pas del temps. En el cas de les baranes, se substituiran els muntants i les travesses que es trobin en mal estat, així com la cargoleria dels corresponents punts d’ancoratge necessaris a la zona del Torrent del Gomar. Pel que fa a les escales, situades a la zona del poblat, es canviaran els esglaons per uns de nous, de manera que la distància entre ells sigui uniforme en tot el tram. Alguns es construiran amb fusta, mentre que la resta es faran amb pedra natural, aprofitant la pedra extreta de les excavacions que es duen a terme a la cova.
També s’actuarà a l’interior de la cova. Més concretament, es preveu la substitució parcial o total de les estructures de les passarel·les per on transiten els visitants. Les fortes pluges dels darrers mesos han provocat la inundació de la cova, fet que ha accelerat considerablement el deteriorament de la fusta. A l’exterior, seguint l’itinerari, hi ha passeres que també requeriran intervenció, substituint les bigues existents per d’altres d’acer. Així mateix, els ponts situats al llarg del recorregut seran objecte de modificació.
Continuant amb el pla de millora, es preveu l’adequació del camí de la zona de l’embocadura del desaigüe amb l’objectiu de recuperar la funcionalitat de la via, notablement afectada per l’erosió, i garantir l’estabilitat del talús adjacent. Aquesta actuació permetrà reduir el risc de nous despreniments i de rebliment de la llera. Igualment, es plantegen accions integrades de moviment de terres i drenatge per consolidar el terreny i evitar processos regressius.
D’altra banda, es reconstruirà el mur de contenció i drenatge de la surgència per garantir-ne l’estabilitat estructural i facilitar el pas i l’evacuació de les aigües pluvials, ja que actualment presenta trams erosionats i desplaçaments de pedres. Per dur a terme aquesta actuació, el mur de rocalla es col·locarà seguint un patró estable i adaptat a la morfologia del terreny. Tal com s’indica a la memòria, la tècnica emprada serà la de la pedra collada, que consisteix en la col·locació manual de blocs de pedra de mida mitjana i petita, encaixats entre si sense utilització de morter.
A la zona del poblat prehistòric es construirà un mur de rocalla per reforçar l’estabilitat del terreny i afavorir la correcta gestió de les escorrenties superficials. La disposició dels blocs de pedra de manera escalonada i encaixada en garantirà la solidesa i la durabilitat. A més, aquesta tècnica permet una millor integració de l’estructura en l’entorn natural, minimitzant l’impacte visual i afavorint la naturalització progressiva del mur mitjançant la colonització de flora autòctona.
Finalment, el tram on es localitza la Cova Morta presenta un pendent elevat i, atès que és per on circula l’aigua procedent de la surgència, es tracta d’un espai especialment afectat per l’erosió. Per mitigar aquest fenomen, es preveu l’aportació de material granular per millorar l’estabilitat dels camins i de les zones de treball, així com la creació de trencaaigües sobre el ferm dels camins forestals, amb la finalitat de reduir la velocitat de l’escorrentia superficial i prevenir processos erosius. Per acabar, en aquest mateix espai es preveu la col·locació d’un paviment mitjançant la tècnica tradicional de pedra seca, generant així una superfície estable, resistent i amb una elevada integració paisatgística.
