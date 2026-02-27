Crema un cobert a la masia El Vilet de Castellterçol
Una persona ha patit una lleu intoxicació per fum
E.F.B.
Manresa
5 dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquesta tarda en ls tasques d'extinció d'un cobert a Castellterçol, concretament a la masia el Vilet. El foc s'ha declarat en un cobert i no ha afectat ni la masia ni a l'estructura de l'edifici. L'avís del foc s'ha donat pocs minut abans de dos quarts de cinc de la tarda.
Una persona ha hagut de ser atesa per una lleu intoxicació per fum.
