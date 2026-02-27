Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim de VilafrunsPlans pel cap de setmanaRestaurant GlobusCUP de SantpedorTejero23-FVisita Papa a Catalunya
instagramlinkedin

Crema un cobert a la masia El Vilet de Castellterçol

Una persona ha patit una lleu intoxicació per fum

Incendi a una masia de Castellterçol

Incendi a una masia de Castellterçol / Bombers de la Generalitat

E.F.B.

Manresa

5 dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquesta tarda en ls tasques d'extinció d'un cobert a Castellterçol, concretament a la masia el Vilet. El foc s'ha declarat en un cobert i no ha afectat ni la masia ni a l'estructura de l'edifici. L'avís del foc s'ha donat pocs minut abans de dos quarts de cinc de la tarda.

Una persona ha hagut de ser atesa per una lleu intoxicació per fum.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
  2. Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
  3. Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
  4. El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
  5. Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
  6. El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
  7. Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
  8. Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)

Crema un cobert a la masia El Vilet de Castellterçol

Crema un cobert a la masia El Vilet de Castellterçol

Almenys dos morts i uns 40 ferits en estavellar-se un tramvia contra un edifici al centre de Milà

Almenys dos morts i uns 40 ferits en estavellar-se un tramvia contra un edifici al centre de Milà

L'exbase del Baxi, Dani García, marxa cedit al Hiopos Lleida

L'exbase del Baxi, Dani García, marxa cedit al Hiopos Lleida

Els jugadors del Baxi Manresa impulsen la selecció espanyola a un triomf important contra Ucraïna (66-86)

Els jugadors del Baxi Manresa impulsen la selecció espanyola a un triomf important contra Ucraïna (66-86)

Necrològiques del 28 de febrer del 2026

Necrològiques del 28 de febrer del 2026

Millorar infraestructures i nous habitatges: l'objectiu del Govern a l'Anoia amb els pressupostos 2026

Millorar infraestructures i nous habitatges: l'objectiu del Govern a l'Anoia amb els pressupostos 2026

Membres del Centre Excursionista del Bages participen en una sortida a Terra Alta

Membres del Centre Excursionista del Bages participen en una sortida a Terra Alta

La seu del Govern, la C-16 i l'Hospital de Berga, principals inversions a la Catalunya Central als pressupostos 2026

La seu del Govern, la C-16 i l'Hospital de Berga, principals inversions a la Catalunya Central als pressupostos 2026
Tracking Pixel Contents