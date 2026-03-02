Moià fa diferents obres de millora del pati de l’escola pública Josep Orriols i Roca
S’han creat zones d’ombra entre la rampa de comunicació dels dos patis i el gimnàs
L’Ajuntament de Moià ha enllestit diferents treballs d’adequació de diversos espais del pati de l’escola pública de primària Josep Orriols i Roca, amb l’objectiu de millorar les zones d’ombra i naturalitzar diferents àrees d’estada del centre educatiu. El projecte executat ha volgut donar resposta a les necessitats detectades per membres de l’AFA, que van identificar mancances en manca d’ombres dels patis, especialment a l’espai annex a la pista gran. Arran d’aquest treball conjunt amb l’equip directiu del centre, es va elaborar un document amb diverses propostes de millora que es va traslladar a l’Ajuntament. Després de valorar-les, s’ha executat una primera fase d’intervenció centrada en dues zones prioritàries.
La primera actuació s’ha dut a terme a l’espai triangular situat al límit nord de la pista gran, darrere la porteria de futbol. Fins ara, aquest sector no disposava de protecció per a les pilotes ni tenia un ús definit, fet que en limitava l’aprofitament durant les hores de pati.
Amb la voluntat d’oferir alternatives de joc més tranquil i espais de reunió per a l’alumnat que no utilitza la pista esportiva, s’ha creat un nou espai de trobada amb la construcció d’una graderia de fusta amb formes arrodonides, configurant un petit amfiteatre.
També s’hi han col·locat elements de fusta que actuen com a contenció de terres i, alhora, com a bancades per seure i delimitar els espais d’estada. S’ha eliminat parcialment la solera de formigó per permetre la plantació de dos grans arbres que garanteixin l’ombra natural a la zona de bancades. S’hi ha fet plantació d’espècies aromàtiques i arbustives per afavorir la naturalització de l’espai. S’han instal·lat troncs d’equilibri, xarxes de joc i jocs de paret per ampliar les possibilitats lúdiques. També s’ha instal·lat un sistema de reg automàtic.
La segona actuació s’ha desenvolupat a l’espai situat entre la rampa de comunicació dels dos patis i el gimnàs, una zona d’ús intensiu tant durant l’horari lectiu com durant els casals d’estiu del mes de juliol.
Aprofitant la porxada existent, s’hi han instal·lat un conjunt de veles o tendals tensats en forma de triangle, subjectats amb pilars ancorats a sabates de formigó armat, que permeten ampliar de manera significativa la superfície d’ombra sense necessitat d’una gran intervenció i contribueixen a millorar el confort de l’espai durant els mesos més calorosos. El fet que es tracti d’elements desmuntables aporta, a més, una major flexibilitat d’usos, facilitant la celebració d’activitats festives i altres esdeveniments a l’exterior.
El pròxim dissabte 7 de març, a partir de les 11 del matí, es farà una festa d’inauguració d’aquest nou espai. El projecte ha estat finançat al 100% per la Diputació de Barcelona.
