Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guerra a l'IranLloguers a ManresaMenors desnonatsAlcalde de CastellgalíMarc BernalCas Helena JubanyBorrasca Regina
instagramlinkedin

Els Bombers reben pocs avisos a la Catalunya Central pel nou temporal de vent

Un pal de telefonia i una pedra caiguda a la carretera, tots dos casos a l'Estany, són les úniques incidències fins a les dues del migdia

Un pal de telefonia a punt de caure a l'Estany

Un pal de telefonia a punt de caure a l'Estany / Bombers de la Generalitat

Eduard Font Badia

Manresa

Un pal de telefonia i una pedra caiguda a la carretera, tots dos casos a l'Estany, són les úniques incidències que s'han registrat a la Regió Central fins a les dues del migdia relacionats amb el nou temporal de vent. Ambdues sense conseqüències personals.

A tot Catalunya s'han rebut 38 avisos entre les 8 del matí i les dues del migdia, la majoria a les regions Metropolitana Nord i Sud, que comptabilitzen 29 d'aquests avisos.

Tot i això, en relació amb aquesta nova llevantada, Protecció Civil demana prudència al nord-est per les acumulacions de pluja que es preveuen en les pròximes hores. Pot ploure a qualsevol punt del país, però en aquestes comarques, especialment a zones elevades, es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores. A més, a l’extrem sud també hi pot haver acumulacions destacades. El pla Inuncat es va activar dimecres a la tarda en estat d’alerta per aquesta situació, que va acompanyada de temporal marítim intens i ventades, especialment dijous i divendres.

Les onades podran superar els 2,5 metres d’alçada (maregassa). L'episodi afectarà tot el litoral però més especialment l'Alt i Baix Empordà. També es preveuen ratxes fortes de vent avui dijous (més de 72 km/h) a les vegueries del Camp de Tarragona, Penedès i Barcelona, especialment les properes a la costa. La neu pot ser també abundant al Pirineu Oriental per sobre dels 2.000 metres.

Notícies relacionades

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) han informat que faran seguiment dels cabals dels rius, ja que poden incrementar-se notablement per les pluges previstes, especialment la Muga, el Fluvià i el riu Ter, així com les rieres i torrents d’aquestes zones. Per donar lloc a les noves precipitacions s’estan fent desembassaments controlats. Protecció Civil demana extremar les precaucions i no travessar rieres, torrents o passos soterranis.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
  2. Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
  3. Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
  4. La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
  5. Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
  6. Descobreix el carrer més florit de Manresa
  7. Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, deixarà el càrrec després de 27 anys
  8. Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima

Els Bombers reben pocs avisos a la Catalunya Central pel nou temporal de vent

Els Bombers reben pocs avisos a la Catalunya Central pel nou temporal de vent

Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?

Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?

L'alcalde Marc Aloy afirma que els 4 milions invertits al Cardener l'han convertit "en el parc més gran de Manresa"

L'alcalde Marc Aloy afirma que els 4 milions invertits al Cardener l'han convertit "en el parc més gran de Manresa"

Manresa entra al ‘top 10’ català en agressions sexuals amb penetració i es dispara en robatoris de vehicles

Manresa entra al ‘top 10’ català en agressions sexuals amb penetració i es dispara en robatoris de vehicles

Òxid nitrós: la droga que fa explotar els ‘macrobotellons’

Mataró proposa sancionar el consum de 'gas del riure' després de detectar un augment del seu ús en zones d’oci

Mataró proposa sancionar el consum de 'gas del riure' després de detectar un augment del seu ús en zones d’oci

La policia de Platja d’Aro detecta cada vegada més nois que consumeixen el ‘gas del riure’ i ja n’ha comissat 20 ampolles

La policia de Platja d’Aro detecta cada vegada més nois que consumeixen el ‘gas del riure’ i ja n’ha comissat 20 ampolles

Kallas defensa una «solidaritat molt clara» entre els països de la UE malgrat el silenci de Merz davant Trump

Kallas defensa una «solidaritat molt clara» entre els països de la UE malgrat el silenci de Merz davant Trump
Tracking Pixel Contents