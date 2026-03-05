Els Bombers reben pocs avisos a la Catalunya Central pel nou temporal de vent
Un pal de telefonia i una pedra caiguda a la carretera, tots dos casos a l'Estany, són les úniques incidències fins a les dues del migdia
Un pal de telefonia i una pedra caiguda a la carretera, tots dos casos a l'Estany, són les úniques incidències que s'han registrat a la Regió Central fins a les dues del migdia relacionats amb el nou temporal de vent. Ambdues sense conseqüències personals.
A tot Catalunya s'han rebut 38 avisos entre les 8 del matí i les dues del migdia, la majoria a les regions Metropolitana Nord i Sud, que comptabilitzen 29 d'aquests avisos.
Tot i això, en relació amb aquesta nova llevantada, Protecció Civil demana prudència al nord-est per les acumulacions de pluja que es preveuen en les pròximes hores. Pot ploure a qualsevol punt del país, però en aquestes comarques, especialment a zones elevades, es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores. A més, a l’extrem sud també hi pot haver acumulacions destacades. El pla Inuncat es va activar dimecres a la tarda en estat d’alerta per aquesta situació, que va acompanyada de temporal marítim intens i ventades, especialment dijous i divendres.
Les onades podran superar els 2,5 metres d’alçada (maregassa). L'episodi afectarà tot el litoral però més especialment l'Alt i Baix Empordà. També es preveuen ratxes fortes de vent avui dijous (més de 72 km/h) a les vegueries del Camp de Tarragona, Penedès i Barcelona, especialment les properes a la costa. La neu pot ser també abundant al Pirineu Oriental per sobre dels 2.000 metres.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) han informat que faran seguiment dels cabals dels rius, ja que poden incrementar-se notablement per les pluges previstes, especialment la Muga, el Fluvià i el riu Ter, així com les rieres i torrents d’aquestes zones. Per donar lloc a les noves precipitacions s’estan fent desembassaments controlats. Protecció Civil demana extremar les precaucions i no travessar rieres, torrents o passos soterranis.
