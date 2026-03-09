Un projecte de Moià es cola al Congrés dels Estats Units: córrer la Ruta 66 per l'ELA, acte oficial del centenari
La comissió organitzadora dels actes del centenari de la mítica ruta ha declarat com a acte oficial el repte solidari del moianès Enric Casacuberta
Ruta66xELA és un projecte impulsat per Enric Casacuberta (Moià, 1964). El moianès correrà la Ruta 66 durant cinc mesos amb l’objectiu de recaptar el màxim de fons possible en benefici de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls. L’aventura començarà el pròxim 31 d’agost a Chicago i consistirà a recórrer íntegrament la mítica carretera al llarg de 150 dies, fins a arribar a Los Angeles. Fa unes setmanes, la Federació Catalana d’Atletisme (FCA) ja va donar suport a la iniciativa. Ara, el repte ha estat reconegut com a acte oficial del Centenari de la Ruta 66 per la comissió encarregada d’organitzar aquesta efemèride, un organisme creat pel Congrés dels Estats Units.
Tal com ha anunciat el mateix Casacuberta a través de les xarxes socials, “l’associació Route 66 Centennial ens ha nomenat acte oficial del centenari”. Segons explica el moianès, aquest reconeixement implica dues coses: “Primer, que ho ha aprovat el Congrés dels Estats Units; i segon, que dona una volada increïble al projecte, perquè farà que allà tothom el conegui”. Es tracta, doncs, d’un gran impuls per a la iniciativa solidària.
“Aquest reconeixement suposa un punt d’inflexió molt important per al projecte”, afegeix Casacuberta. De fet, Ruta66xELA és, de moment, l’únic acte oficial del centenari impulsat fora dels Estats Units, “fet que dona encara més rellevància internacional a la iniciativa”. Així, aquest darrer moviment “situa el repte com un pont cultural i solidari entre comunitats, amb l’objectiu de donar visibilitat a la lluita contra l’ELA mentre es recorren gairebé 4.000 quilòmetres per la mítica Ruta 66”, assegura.
La certificació és, doncs, “un pas més que ens ajuda a portar la causa de l’ELA al mapa global”. Casacuberta completarà durant cinc mesos etapes diàries d’entre 15 i 25 milles (24,1 i 40,2 quilòmetres). Per donar a conèixer la iniciativa, el moianès és molt actiu a Instagram i TikTok, on comparteix el seu dia a dia i la preparació del repte. Per col·laborar amb el projecte i ampliar-ne la informació, s’ha habilitat una pàgina web amb tots els detalls: https://runroute66forals.org/.
