Calders vol recuperar l'antiga fàbrica Jorba com a equipament públic
El mal estat en què es troben les instal·lacions, que van aturar l'activitat fabril el 1970, fan necessària una restauració prèvia
L'Ajuntament de Calders vol destinar a usos públics el complex fabril de l'antiga fàbrica Jorba, que va aturar l'activitat ja fa mig segle, i que actualment és de propietat municipal. De moment, s'ha fet un primer pas amb el lliurament que la Diputació de Barcelona ha fet al consistori de l'estudi previ al projecte de restauració de les instal·lacions, que es troben en mal estat. El document ha de permetre abordar la reforma per poder reutilitzar l'antiga fàbrica.
L’estudi que ara s'ha elaborat analitza i avalua l’estat de conservació del conjunt arquitectònic, programa les actuacions necessàries per restaurar-lo i estableix nous usos que siguin compatibles amb els valors arquitectònics, històrics i ambientals del conjunt, d’acord amb l’Ajuntament.
A més, també es proposa una sèrie d’intervencions estructurades en fases, tenint com a principals objectius la recuperació de la imatge exterior i interior del conjunt arquitectònic mitjançant la millora de les seves condicions estructurals, la implementació dels nous usos proposats per l’Ajuntament i l’acondiciament i millora de l’entorn immediat.
El conjunt de la fàbrica Jorba, format per nou cossos on destaquen tres naus paral·leles i una transversal que les uneix, està situat al sud del nucli urbà del municipi de Calders i està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Els seus inicis es remunten al 1921, quan es va construir una primera nau, i va entrar en funcionament l'any 1925. Des de llavors, la fàbrica va viure un procés d'ampliació constant fins a l'arribada de la crisi del tèxtil, que va comportar el seu tancament el 1970. Després de diversos canvis de mans, el conjunt ara és de propietat municipal.
Pel que fa a l'estat actual, les patologies i problemàtiques detectades són causades, bàsicament, per l’envelliment dels materials constructius i les instal·lacions, fruit del pas del temps, la manca d’ús i l'absència d’actuacions mínimes de manteniment.
La redacció de l’estudi previ ha tingut un cost de 18.000 euros i preveu una inversió aproximada de 9 milions d’euros.
