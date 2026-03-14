Una granissada emblaquina la part alta del Moianès
La tempesta ha fet especialment perillós el tram nord de la C-59, des de l’eix Transversal fins a Moià, passant per l’Estany
Un mes i mig de la nevada que va tenyir de blanc la part alta del Moianès, inclosa la capital, una part d’aquesta mateixa zona s’ha tornat a emblanquinar aquest dissabte al migdia, però en aquest cas com a conseqüència d’una granissada.
Un dels punts on aquesta tempesta ha estat especialment visible i intensa ha estat entre l’eix Transversal i Moià, passant per Collsuspina. La carretera que connecta aquesta via principal i aquests municipis, la C-59 nord, és la que s’ha vist afectada per aquesta granissada, com també la N-141c, a Moià i Collsuspina, la qual cosa les ha fet especialment perilloses durant el temps que ha durat, ja que ha convertit l’asfalt en una superfície relliscosa, i l’acumulació d’aigua feia que s’hi produís l’efecte aquaplaning.
Aquesta situació, com es deia, s’ha produït un mes i mig després que les carreteres d’aquesta zona del Moianès registressin diversos incidents per una copiosa nevada. La d’aquest dissabte és una jornada que ja s’havia avisat que seria complicada des del punt de vista meteorològic. De fet, a banda de la pluja força generalitzada, està nevant de manera important al Pirineu i fins i tot a les cotes altes del Berguedà, com ara als Rasos de Peguera, i al Montseny.
De fet, està previst que Protecció Civil enviï un missatge ES-Alert als mòbils aquesta tarda a les comarques de l’Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès i la meitat nord de la Cerdanya, per risc de ventades. L’episodi, amb ratxes que poden superar els 140 km/h, començarà a les set del matí de diumenge i es preveu que finalitzi a les quatre de la tarda. Així ho ha assegurat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, que ha demanat a la població que eviti desplaçaments i activitats a l’exterior en aquestes zones, així com "molta vigilància" al volant. També es preveu mala mar, amb onades de més de quatre metres, a l’Alt i al Baix Empordà.
