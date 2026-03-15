Òmnium Bages-Moianès recorre la Mequinensa literària de Jesús Moncada
Una quarantena de socis i simpatitzants participen en una ruta pels espais vinculats a l’escriptor amb motiu del vintè aniversari de la seva mort
Ruben Costa
Una quarantena de socis i simpatitzants d’Òmnium Bages-Moianès van participar el 7 de març en una ruta literària per Mequinensa amb motiu del vintè aniversari de la mort de l’escriptor Jesús Moncada. La visita va permetre conèixer diversos indrets vinculats a la seva vida i obra. Durant la jornada, el grup va visitar el Museu de la Història de Mequinensa, on es troba l’Espai dedicat a l’autor, així com el Museu de la Mina. Els participants també van recórrer diversos espais del Poble Vell de la localitat, escenari de moltes de les històries que Moncada va immortalitzar en la seva narrativa. La ruta va servir per recordar i redescobrir l’univers literari de l’escriptor a través dels paisatges i carrers que apareixen en obres com Camí de sirga, Estremida memòria, La galeria de les estàtues, Històries de la mà esquerra, El Cafè de la Granota i Calaveres atònites. L’activitat s’emmarca en els actes de commemoració del llegat literari de l’autor mequinensà.
