El projecte per construir un cementiri xinès a Monistrol de Calders genera oposició entre els veïns
La plataforma contrària considera que el nou complex és "desproporcionat" i critica l'impacte que pot representar pel paisatge
L’alcalde defensa que el projecte serà respectuós amb el medi i ajudarà a crear llocs de treball al municipi
El cementiri xinès que un grup d’inversor vol impulsar a Monistrol de Calders (Moianès) ha obert el debat al municipi sobre si aquesta proposta és adequada per al futur del poble. Així es va evidenciar dissate al matí en una jornada convocada per la plataforma «AIXÍ no al cementiri xinès», en què l’alcalde del municipi, Arturo Argelaguer, hi va assistir com a oient. La trobada va servir per exposar alguns dels principals arguments contraris al projecte, que els opositors consideren “desproporcionat”, tant per l’impacte paisatgístic que podria comportar com pel model de negoci que planteja.
El futur complex es preveu construir entorn de la finca de la Païssa, una antiga masia situada aproximadament a un quilòmetre del nucli urbà que actualment es troba ocupada. El grup promotor, l'empresa Pyrenees Development Investment, l’ha adquirit amb la intenció de convertir-la en una gran necròpoli multiconfessional, pensada principalment per a la comunitat xinesa a Catalunya. La superfície total del recinte arribaria a unes 50 hectàrees, amb capacitat per a prop de 80.000 construccions funeràries, entre tombes i columbaris, distribuïts entre zones enjardinades i espais forestals.
El projecte inclou, entre altres elements, una zona d’aparcament amb capacitat per a uns 900 vehicles, un arc commemoratiu d’entrada d’estil oriental, un passeig d’accés amb pins i xiprers, un edifici de recepció i diversos espais destinats a la natura i l’espiritualitat. De moment, l'Ajuntament ha donat llum verda a l'avantprojecte, i aquest està en mans d'Urbanisme, que haurà de determinar si és viable i en quines condicions s'haurà d'ajustar. Mentrestant, el grup promotor ja treballa amb la redacció del projecte definitiu, amb la idea de fer-ne la tramitació urbanística enguany.
"Estem davant d’un projecte que pot canviar el rumb del municipi en els pròxims anys", advertia l’arquitecte Joan Carles Salles, de l’associació Adenc (Associació per la Defensa i Estudi de la Natura), entitat que dona suport a les veus crítiques amb la iniciativa. L’especialista alertava dels possibles canvis econòmics i socials que podria comportar la construcció d’un “gran artefacte en un poble petit com Monistrol”.
En contra de l'Ajuntament que veu el projecte com un revulsiu econòmic i turístic per donar a conèixer el municipi, els opositors consideren que existeix el risc que l’economia local acabi girant al voltant dels interessos d’un grup inversor aliè al municipi. A més, es qüestionen si aquest és el model de creixement més sostenible llarg termini. "Si volem que se'ns situï al mapa, tenim molts altres atractius que es podrien donar a conèixer com el fet de pertànyer al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac", defensava Alba Morell, membre de la plataforma contrària al projecte.
Els opositors van voler deixar clar que s’oposen al projecte, tal com s’oposarien a qualsevol "macroprojecte que es volgués establir a Monistrol". "No és una qüestió de racisme", va advertir Morell, en resposta a algunes veus crítiques durant la trobada. El que sí que es va plantejar durant la reunió és si els cementiris destinats a altres comunitats han d’estar aïllats. "La nostra proposta és integrar diferents confessions en tots els cementiris, no té sentit obligar tota una comunitat a desplaçar-se fins a Monistrol i impedir que puguin ser enterrats a les seves pròpies ciutats", afirmava Salles.
Els opositors temen que es desvirtuï el paisatge
Un altre dels aspectes que es va abordar durant la trobada va ser l’impacte paisatgístic que podria suposar la construcció del cementiri. "El complex es vol construir en un espai històric del municipi amb un valor natural que cal preservar", afegia Morell. En aquest sentit, recordava que la finca té una història mil·lenària, s’hi conserven barraques de pedra seca i, fins i tot, una necròpoli protegida.
Els participants també explicaven que al voltant de la finca hi fa niu l’àliga cuabarrada i que a la zona hi ha un arbre singular. Alan Olmero, del grup dels Surolins de Catalunya, detallava que en aquest indret es troba un dels pocs exemplars de surolí que hi ha a Catalunya, un encreuament d’alzina i surera que presenta característiques de totes dues espècies, un element que, segons considera, el projecte hauria de tenir en compte.
En resposta a les crítiques, l’alcalde, Arturo Argelaguer, destacava en una conversa amb aquest diari, que el projecte es farà amb plenes garanties mediambientals i de preservació de la masia i de l’entorn de la finca. «Podem discutir sobre si les mides són les adequades o no, però, si no s’integra en el paisatge, l’Ajuntament no donarà la llicència d’obres», assegurava.
La seva postura, però, és clara, ja que considera que el projecte pot portar canvis socioeconòmics positius per al municipi. "Ha d’ajudar el poble a créixer", considera. Arguelaguer creu que el projecte pot ajudar a revertir la manca de feina al poble. "Soc conscient que no es generaran cent llocs de treball, però d'entrada pot generar activitat en la construcció, en la jardineria o, fins i tot, en l'àmbit administratiu, i atreure altres empreses al municipi".
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís