Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: "Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions"
El gerent de l'empresa Pyrenees Development Investment, Carlos Luo, afirma que la idea és construir un complex "totalment integrat en el paisatge com el de Roques Blanques"
«Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions». Així s’expressa Carlos Luo, gerent de Pyrenees Development Investment S.L., l'empresa promotora que ha adquirit la finca de la masia de la Païssa per construir un cementiri xinès, i que aquest dissabte va assistir a la reunió convocada per la plataforma «AIXÍ no al cementiri xinès» a la Sala Petita del municipi per exposar els principals arguments contraris al projecte. «No volem destrossar el paisatge, la idea és construir un cementiri totalment integrat en la natura, com el de Roques Blanques», va afirmar Luo en una conversa posterior a la trobada amb aquest diari.
El promotor, que resideix fora del municipi, va explicar que fa dos anys que va comprar la finca de la masia de la Païssa a un fons inversor amb la intenció de construir-hi el cementiri. «No hi ha cap cementiri privat a Espanya i tampoc a nivell europeu que respongui a les nostres tradicions», va explicar Luo, que va voler clarificar que "el principal interès del projecte no és econòmic, sinó tenir un espai per als nostres difunts". "Som fills d'una generació que va venir a Espanya per guanyar-se la vida i tornar al seu país, però ara nosaltres ens volem quedar i construir una vida aquí, els nostres fills ja han nascut aquí, i creiem que és un dret humà poder ser enterrat d’acord amb les pròpies tradicions», va afegir.
En aquest sentit, va destacar que per a la comunitat és important disposar d’un espai integrat amb la natura i amb molta llum, i que per aquest motiu fa temps que valorava aquest terreny, que considera que reuneix les condicions per acollir un cementiri d'aquestes característiques. La seva proposta, diu, va ser escoltada per l’Ajuntament i assegura que s'ha sentit "acompanyat" en el projecte. Tot i això, critica que des que va adquirir la finca no hi ha pogut accedir per la presència d’uns ocupes que actualment viuen a l’habitatge. En aquest sentit, assegura que estan malmetent la propietat i lamenta que els veïns no es pronunciessin durant la reunió sobre aquesta situació. «El nostre projecte sí que preveu un respecte per la finca històrica i per l’entorn protegit», afirma.
El projecte es troba en una fase inicial
El futur complex es preveu construir a l’entorn de la finca de la masia de la Païssa, una antiga masia situada aproximadament a un quilòmetre del nucli urbà i que actualment es troba ocupada. Els promotors l’han adquirit amb la intenció de convertir-la en una gran necròpoli multiconfessional, pensada principalment per a la comunitat xinesa a Catalunya. La superfície total del recinte arribaria a unes 50 hectàrees, amb capacitat per a prop de 80.000 construccions funeràries, entre tombes i columbaris, distribuïdes entre zones enjardinades i espais forestals.
El projecte inclou, entre altres elements, una zona d’aparcament amb capacitat per a uns 900 vehicles, un arc commemoratiu d’entrada d’estil oriental, un passeig d’accés amb pins i xiprers, un edifici de recepció i diversos espais destinats a la natura i l’espiritualitat. De moment, l’Ajuntament ha donat llum verda a l’avantprojecte, que es troba en mans d’Urbanisme per determinar a quines condicions s’haurà d’ajustar, mentre el grup promotor ja treballa en la redacció del projecte definitiu amb la voluntat de tramitar-lo urbanísticament aquest mateix any.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís