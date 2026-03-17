Castellterçol instal·la set dispensadors de compreses i tampons al municipi

L’Ajuntament impulsa la mesura per donar resposta a urgències menstruals i avançar cap a un poble més feminista

Un dels set dispensadors de compreses i tampons instal·lats a Castellterçol / Ajuntament de Castellterçol

Ariadna Gombau

Castellterçol

L'Ajuntament de Castellterçol ha instal·lat set dispensadors de compreses i tampons en diversos espais del municipi amb l'objectiu de donar resposta a possibles urgències menstruals. Segons el consistori, aquesta mesura suposa “un pas més per avançar cap a un poble feminista i atent a les necessitats de les dones”.

Pel que fa als dispensadors de compreses, es troben als lavabos de dones de l’antiga fàbrica de l’ANLA, al pavelló municipal, a l’entrada del Camp Municipal d’Esports Cebrià Calvet – Coll de Mosca, al parc del Bosquet de Can Sedó, al vestíbul del Centre Espai Escènic i a la Sala Ferran Miró. L’expenedor de tampons, en canvi, està situat al lavabo del vestidor femení de la piscina municipal.

En aquest cas, els Menstrual Points (els dispensadors) són produïts per l’empresa bagenca Cotton High Tech.

Tracking Pixel Contents