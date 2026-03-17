Topa amb un pal al mig d’un carrer a Calders que Telefónica tenia pendent de retirar
El xoc, que no hauria fet ferits de gravetat, es va produir aquest dilluns en una cruïlla de la urbanització de la Guàrdia
Fa mesos que l’Ajuntament va requerir a la companyia que actués i li va pagar el cost del trasllat
Malestar a Calders per la presència d'un pal de telefonia al mig d'un carrer que Telefónica hauria d'haver retirat fa temps i que dilluns va ser objecte d'una topada.
L'accident es va produir quan, per causes que es desconeixen, un vehicle de Correus va xocar contra el pal que hi ha situat a la cruïlla entre els carrers Pica d'Estats i Canigó, a la urbanització de la Guàrdia, i que "s'hauria pogut evitar si la companyia hagués fet la seva feina amb celeritat", lamenta l'alcalde de Calders, Eduard Sànchez. Molt molest per les circumstàncies, aquest dimarts explicava que si bé el conductor no hauria resultat ferit de gravetat, el vehicle ha quedat "força afectat", i denuncia "la incompetència absoluta de Telefónica", per no haver fet un trasllat que diu que s'espera des de fa prop d'un any.
La situació es deriva d'unes obres de modificació del traçat que es van fer fa uns mesos a la cruïlla entre els dos carrers per millorar el xamfrà i facilitar els girs. A resultes d'això, el pal de telèfon va quedar al mig de la calçada, l'Ajuntament en va informar la companyia i fins i tot li va pagar les despeses del trasllat, explica l'alcalde, "però ha passat pràcticament un any sense que s'hagi fet res", lamenta. "A més, la majoria dels cables que hi pengen són antics, i ja no es fan servir perquè han quedat obsolets".
A conseqüència de la topada d'aquest dilluns, que va partir el pal, s'ha hagut de tallar la circulació del carrer. Segons l'alcalde, tècnics de la companyia s'han traslladat fins al lloc dels fets, "però encara no sabem quan faran el trasllat". Sosté que "el vehicle no hi hauria d'haver topat, però aquest pal tampoc no hauria d'haver estat allà". Tot i admetre que "es passava bé", el fet que hi hagi innecessàriament aquesta instal·lació al mig de la calçada, obliga els vehicles a esquivar-la en tot moment", amb un major risc durant la nit per falta de visibilitat. "També és curiós", afegeix Sànchez, "que l'Ajuntament ha pagat les costes del trasllat i ara, probablement, la companyia d'assegurances del vehicle haurà d'assumir els costos de reparació del pal".
