Docents del Moianès tallen la C-59 per reclamar millores en el sistema educatiu
L'institut Moianès ha estat un dels escenaris de les protestes en el marc de la vaga d'ensenyament
A primera hora s'ha realitzat un piquet a l'entrada del centre que ha continuat amb el bloqueig de la via i la posterior marxa lenta fins a Manresa
Al voltant d’una vintena de docents i altres professionals de l’àmbit educatiu del Moianès s’han concentrat avui a l’Institut de Moià en el marc de la vaga d’ensenyament. A 2/4 de vuit del matí, just abans de l’obertura del centre, s’ha organitzat un piquet a la porta. Una hora més tard, s’ha dut a terme un tall a la carretera C-59 que s’ha prolongat fins a 1/4 de deu del matí.
Els assistents han protestat amb proclames com «Volem una educació de qualitat», alguns d’ells vestits amb samarretes grogues i equipats amb estris per fer soroll, com olles i xiulets. El tall de la via, que ha durat prop de 3/4 d'hora, s'ha fet amb taules del mateix centre, on s'hi han penjat globus de color groc. A les deu començarà una marxa lenta fins a la manifestació convocada a Manresa.
Des de primera hora del matí, hi ha accions de protesta a totes les comarques del territori, que confluiran al migdia a Manresa per dur a terme una manifestació pel centre de la ciutat. La convocatòria és a 2/4 d’una del migdia a la zona esportiva del Congost.
Les vagues s’han convocat per territoris al llarg de tota la setmana. Van començar dilluns a Barcelona i al Baix Llobregat. Dimarts es van desenvolupar al Penedès, al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. Avui, dimecres, la vaga té lloc a l’Alt Pirineu i Aran, a la Catalunya Central i a la Plana de Lleida. Dijous se celebrarà al Maresme, al Vallès Oriental, al Vallès Occidental i a les comarques de Girona, i divendres la vaga serà a tot Catalunya, amb una manifestació unitària a Barcelona.
Una vigília moguda
Ahir a la tarda, vigília de la vaga d’ensenyament, delegats sindicals i personal educatiu es van tancar a la seu del Departament d’Educació de Catalunya Central, a Manresa. La directora dels Serveis Territorials d’Educació, Saray Gómez, va rebre els docents, que li van exposar un llistat de demandes, algunes de les quals depenen directament dels serveis territorials, com per exemple la instal·lació de barracons. També van reclamar la reducció de ràtios, millores efectives en la inclusió i el ple reconeixement de l’etapa educativa 0-3.
Tot seguit, els professionals de l'àmbit educatiu es van manifestar a la carretera de Vic, que va quedar tallada. Finalment, els ensenyants han passat la nit a la seu del Departament.
