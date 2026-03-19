De Moià al Camp Nou: la tipografia inclusiva protagonista d’una nit de Champions
Anna Vives, amb arrels moianeses, és la creadora de la tipografia que van lluir ahir als dorsals els jugadors del Barça durant el partit contra el Newcastle
El Club Esportiu Moià, per la seva banda, també va utilitzar el disseny de la jove per a les samarretes commemoratives del centenari, l'any 2022
Quina vinculació pot tenir el Barça que vam veure ahir a la Champions League i el Club Esportiu Moià? A priori, cap. Tanmateix, Anna Vives, una jove amb síndrome de Down i arrels moianeses, s’ha convertit en un nexe d’unió entre tots dos clubs. Durant el partit, els jugadors blaugrana van lluir uns dorsals amb una tipografia diferent de l’habitual, obra de Vives. A més, la jove va ser rebuda pel president Joan Laporta i va poder gaudir del matx des de la tribuna. Amb motiu del seu centenari, l’any 2022, el club moianès també va incorporar aquest disseny a les samarretes commemoratives.
L’acció d'ahir, coordinada per la Fundació FC Barcelona amb la col·laboració de la UEFA Foundation for Children i la Fundació Itinerarium, s’emmarca en les iniciatives de sensibilització amb motiu del Dia Internacional de la síndrome de Down, que se celebra el 21 de març. És la primera vegada que aquesta tipografia inclusiva s’utilitza en un partit oficial de la Lliga de Campions. A més, en el partit de tornada dels quarts de final de la Champions League femenina, que es disputarà al Camp Nou el 2 d’abril, les jugadores del Barça també lluiran aquests dorsals davant del Reial Madrid.
Ahir, Vives va gaudir de l’encontre, corresponent a la tornada dels vuitens de final de la Champions, des de la tribuna, acompanyada de la seva família i de Joan Laporta, Rafael Yuste —president en funcions fins al 30 de juny— i Marta Segú, directora general de la Fundació Barça. La jove també va coincidir amb Andrés Iniesta, llegenda blaugrana. El partit contra el Newcastle, disputat al Camp Nou, va finalitzar amb un contundent 7 a 2, que va deixar un resultat global de 8 a 3 i va certificar l’accés dels culers als quarts de final.
El projecte d’Anna Vives, molt vinculada a Moià, va veure la llum el 2012 i es va convertir en la primera tipografia de caràcter social de la història. Un any abans, el 2011, la jove havia començat a treballar amb la seva lletra i, posteriorment, en va digitalitzar completament l’alfabet, fet que en permet l’ús en qualsevol format, tant físic com digital. L’objectiu de la iniciativa és difondre aquesta lletra i promoure els valors que representa: la inclusió social i la idea que la societat la construïm entre tots i totes. Tal com es defineix des de la mateixa pàgina web del Barça, es tracta de “persones que han de deixar de ser invisibles per integrar-se amb normalitat a la societat, destacant la importància del treball en equip amb la suma de les capacitats de tothom”.
Actualment, la creació de Vives acumula més de 15 milions de descàrregues en més de 80 països. Més enllà del club blaugrana, aquests dies la tipografia també serà utilitzada per vuit equips internacionals: quatre de Sud-amèrica, tres d’Europa i un de Sud-àfrica. Des del 2012, la jove ha col·laborat amb clubs destacats com el Dinamo de Kíiv, el River Plate o el Club América. En el cas del CE Moià, la tipografia va ser un dels elements més destacats de les samarretes del centenari.
Anna Vives està fortament arrelada a la capital del Moianès; de fet, l’any 2019 ja va fer el servei d’honor en un partit del primer equip masculí. A més, és neta de Narcís Vives, històric jugador del club.
Un precedent al Trofeu Joan Gamper
Tot i que ahir va ser la primera vegada que la tipografia d’Anna Vives s’utilitzava en un partit de la Lliga de Campions, el Barça i la jove ja havien coincidit fa més d’una dècada. L’any 2013, en el Trofeu Joan Gamper disputat entre el Barça i el Santos, els jugadors blaugrana ja van lluir aquestes lletres i números a l’esquena. La samarreta que va portar Iniesta aquell dia es conserva actualment al Museu del Barça.
Subscriu-te per seguir llegint
