Calders prepara la restauració de la fàbrica Jorba per destinar-la a usos públics
L’actual estat del complex, que l’Ajuntament va adquirir fa tres anys, fa necessària una reforma estructural mentre s’estudien propostes per desenvolupar-hi
L’Ajuntament de Calders ha fet un pas endavant en la proposta de transformar el complex fabril de l’antiga fàbrica Jorba, que va adquirir el 2023, en un gran equipament per a usos públics, encara per acabar de definir tot i que ja té propostes sobre la taula. De moment, ha rebut l’estudi previ al projecte de restauració de les instal·lacions que va encarregar a la Diputació de Barcelona, que permetrà avançar en la reforma del complex mentre es concreten les destinacions futures.
El conjunt de la fàbrica Jorba, situat a l’entrada sud del poble, ocupa una parcel·la de 5.434 metres quadrats, amb una superfície construïda de 3.263. És una àmplia instal·lació formada per nou cossos on destaquen tres naus paral·leles i una de transversal que les uneix, i l’antiga casa del director. Està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local, però pràcticament es troba en desús des que va aturar l’activitat el 1970, i això ha fet que les construccions s’anessin deteriorant i necessitin una reforma. L’estudi que ha presentat ara la Diputació detecta patologies i problemàtiques diverses, bàsicament causades per l’envelliment dels materials i de les instal·lacions (les més antigues daten de començament dels anys 20 del segle passat), on fa temps que no s’hi ha fet cap manteniment mínim.
Es calcula que les reformes requereixin una inversió aproximada de 9 milions d’euros, i tot i que encara no s’hi ha posat cap data, la intenció és anar estructurant les intervencions per fases, amb la condició de recuperar la imatge interior i exterior conservant els valors arquitectònics, històrics i ambientals del conjunt. També es proposa la millora de l’entorn immediat (que podria incloure un aparcament), i es demana la compatibilitat i l’encaix dels usos proposats per l’Ajuntament amb tots aquests elements.
D’un espai artístic al cohabitatge
Des que va adquirir l’antiga fàbrica, l’Ajuntament de Calders ha posat sobre la taula algunes possibles propostes d’ús de les instal·lacions, per bé que, de moment, no n’ha transcendit cap de definitiva.
La darrera que s’ha fet pública, contempla l’opció de convertir una part de les antigues naus en un edifici de cohabitatge, en principi pensat per a gent gran, recollint una proposta anterior de transformar l’antic recinte fabril en una residència de la tercera edat, que es va acabar descartant perquè no es veu viable. El cohabitatge, en canvi, es podria vehicular a través d’una entitat vinculada al sector, que el gestionaria com a cooperativa amb prèvia cessió de l’edifici en qüestió per part de l’Ajuntament, que n’hauria restaurat les parts deteriorades.
Segons va informar l’Ajuntament en el seu dia, es tractaria d’un espai en què es podrien condicionar cap a una dotzena d’habitatges d’uns 40 metres quadrats en planta baixa, i hi hauria una part destinada als serveis comunitaris, amb cuina, menjador, bugaderia i sales d’estar.
En el moment que es va fer la compra a la família barcelonina Argelich Hesse, antics propietaris del recinte, l’Ajuntament va plantejar uns usos diferenciats per zones. Una de les naus podria servir per traslladar-hi la brigada municipal i, més endavant, també s’hi podria incloure un espai per al jovent. Una altra nau es podria habilitar com a espai polivalent destinat a la producció artística, i una tercera àrea podria servir per a usos compartits amb el Consell Comarcal del Moianès, amb un espai pensat com a centre d’atenció turística i d’interpretació del municipi i la comarca. Finalment, s’havia parlat de reconvertir l’antiga casa del director en un habitatge de masoveria perquè hi pogués viure una família que es fes càrrec del manteniment del conjunt.
