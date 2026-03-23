Moià inicia l'última fase de les obres per transformar el carrer de la Tosca en un espai més amable per als vianants
Els treballs s’allargaran tres mesos i implicaran un tall de trànsit, restriccions de pas i canvis de circulació al carrer Miquel Martí i Pol
La intervenció completarà la transformació de la zona en una via més segura, accessible i orientada als desplaçaments a peu
Moià iniciarà en els pròxims dies la tercera i última fase de les obres de pacificació del carrer de la Tosca. Les actuacions previstes en aquesta part del projecte corresponen al tram 3, comprès entre el carrer de Miquel Martí i Pol i la carretera de Manresa. La durada prevista és de tres mesos i implicarà el tall del trànsit a la zona afectada i, en moments puntuals, la restricció del pas de vianants. Amb motiu de les obres, també hi haurà un canvi de circulació al carrer de Miquel Martí i Pol, que passarà a ser de doble sentit i sense aparcament.
Les actuacions d’aquesta tercera fase permetran assolir el principal objectiu del projecte, impulsat per l’Ajuntament de Moià: transformar l’espai públic en un entorn més segur, accessible i adaptat al veïnat, reduint el trànsit i la seva velocitat, prioritzant els desplaçaments a peu i millorant la convivència entre vehicles i vianants, tal com indiquen des del consistori. Tot plegat es farà a través d’una reordenació del carrer que afavoreixi una mobilitat més sostenible i una millor qualitat urbana.
Tall de via, restriccions a vianants i canvis de circulació
Durant els tres mesos que es preveu que durin les obres —sempre que les condicions meteorològiques ho permetin—, el tram afectat quedarà tallat al trànsit de vehicles i, en determinats moments, també es restringirà el pas de vianants, excepte per als veïns amb accés als seus habitatges, amb l’objectiu de garantir la seguretat durant els treballs, segons han explicat des de l’Ajuntament. Paral·lelament, el carrer de Miquel Martí i Pol passarà a ser de doble sentit i amb prohibició d’aparcament per facilitar l’entrada i sortida de vehicles.
El projecte, amb una inversió de 860.116,76 euros, compta amb una subvenció de 50.000 euros de la Diputació de Barcelona per a actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana. La proposta s’emmarca dins el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Moià 2017-2022, redactat l’any 2018, on s’estableixen les directrius a seguir en matèria de planificació de la mobilitat al centre urbà per als pròxims anys.
El carrer de la Tosca queda inclòs dins la iniciativa de millora d’itineraris per a vianants i és un dels trams que formen part de la xarxa de trajectes per a vianants, amb un límit de velocitat de 20 km/h.
