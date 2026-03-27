El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu
El president de la Generalitat ha anunciat aquest divendres l’adjudicació de l’obra per un import de 43,4 milions d’euros, que és previst que es comenci a executar aquest estiu
El Moianès es traurà a final del 2028 un dels grans taps de la seva connexió viària amb el Vallès i l’AP7: el tram urbà de Sant Feliu de Codines per la C-59. La Generalitat ha adjudicat per un import de 43,4 milions d’euros la variant d’aquest municipi, situat just fora del límit comarcal del Moianès, un import que dona a entendre l’envergadura del projecte. Com també el fet que ha estat el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, qui aquest divendres a la tarda ha fet l’anunci oficial de l’adjudicació, alhora que se n’ha anunciat el calendari.
La nova via, amb una longitud de 4 quilòmetres per l’oest del nucli urbà, permetrà alleugerir de trànsit de pas l’interior del municipi
La intenció és començar l’obra aquest estiu i el termini d’execució està fixat en 30 mesos, per la qual cosa, si es va sobre el previst, la futura variant hauria d’estar a punt entre final del 2028 i principi del 2029.
Com es deia, és una infraestructura clau per fer un pas endavant molt important en la connectivitat de la comarca cap a l’est. La futura variant arrencarà aproximadament del punt fins on s’han fet les obres de millora d’aquesta C-59 dins del Moianès, els aproximadament 16 quilòmetres que van des de la sortida del nucli urbà de Moià fins a les portes de l’entrada nord de Sant Feliu.
El traçat tindrà una longitud de quatre quilòmetres i discorrerà per l’oest del nucli urbà de Sant Feliu de Codines. En la major part del recorregut, la secció de la carretera serà de dos carrils més un tercer carril en sentit Moià per a facilitar els avançaments en els trams amb més pendent. En la part amb menys pendent, la secció tindrà un carril per sentit.
Per afavorir la seguretat viària i evitar els xocs frontals, la variant comptarà amb un separador de fluxos entre els dos sentits de la circulació, format per una barrera de formigó. Cal remarcar com a elements constructius més rellevants un viaducte de 515 metres de longitud per a superar el sot de l’Ullar i un fals túnel de 120 metres de longitud a la zona de Can Bosc que podrà fer les funcions de pas de fauna i connector ecològic.
Les obres que ara s’han adjudicat inclouen la construcció de tres rotondes a nivell per a connectar amb la vialitat de l’entorn (carreteres de Gallifa i de Centelles), a més de la reposició de camins que donen accés a propietats adjacents. Amb la rotonda de la carretera de Gallifa, també es generarà un nou accés a Sant Feliu de Codines des de la nova variant.
El president de la Generalitat ha destacat en la presentació de l’acte en el qual s’ha fet pública l’adjudicació i el calendari previst que aquest projecte s’emmarca en les actuacions que el Govern està desenvolupant per «enfortir la C-59», que ha subratllat com un eix vertebrador de la mobilitat en aquest àmbit, tot facilitant les connexions entre municipis i proporcionant trajectes «més segurs i còmodes».
Salvador Illa ha exposat que en aquest cas «parlem d'uns 10.000 vehicles de pas que es desviaran per aquesta variant», i ha ressaltat que «aquest tipus de projectes arrenquen de lluny. Els primers estudis són del 2003. Per això és pertinent agrair a tothom que hi ha pres part en diferents etapes».
Als qui emprendran l’obra, Illa els ha llançat un prec: «els demano sensibilitat. S'ha de fer la variant, però també s'han de respectar els camins que hi ha. I m'ha agradat molt el projecte que he vist perquè s'hi ha posat l'accent».
I en aquest sentit ha assegurat que aquesta obra «serà un exemple més que podem fer-ho tot bé. Que no hem de tenir por a fer projectes amb orografies complicades i fer les coses ben fetes. Catalunya hi té una llarga experiència. Amb criteris altíssims de sostenibilitat». Finalment, ha reblat que el projecte que ara s’executarà «forma part d'un context d'inversió important per millorar la mobilitat i la connectivitat a Catalunya. I si tenim millor infraestructura viària també podem millorar el transport públic».
Aquesta futura variant donarà continuïtat a la intervenció de remodelació i millora que es va fer entre el 2024 i el 2025 al llarg de 16 quilòmetres d’aquesta C-59 al Moianès. Concretament, els que van des de la intersecció amb la carretera N-141c, a Moià, i la zona urbana de Sant Feliu de Codines (Vallès), passant també pels termes municipals de Castellterçol i Sant Quirze.
El projecte executat va suposar una inversió de més de 8 milions d’euros i va consistir en el condicionament i renovació del ferm i l’aplicació de diverses millores per afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. També es van fer noves parades de bus i es van habilitar passos de fauna.
