Castellterçol té un excés de marges per desbrossar, poca diversitat d'arbrat i una manca de rec automatitzat
El pla de gestió del verd urbà del municipi que ha elaborat la Diputació identifica 5,7 hectàrees d'espais verds, prop de 450 arbres i més de 150 jardineres
La gestió futura del verd urbà de Castellterçol hauria d'incidir en el desbrossament de marges i en l'automatització de recs de les jardineres urbanes que hi ha al municipi. Són algunes de les mesures que planteja un informe elaborat per la Diputació de Barcelona, que ja ha presentat a l'Ajuntament, amb una diagnosi dels espais verds que hi ha actualment i de possibles millores que es podrien dur a terme en la seva gestió. El document, posa de manifest que la superfície total d’espais verds del municipi supera les 5,7 hectàrees i compta amb prop de 450 arbres i més de 150 jardineres viàries.
El treball dut a terme ha permès identificar, com a aspectes més rellevants, que l’espai verd més nombrós i de més superfície és el de marges a desbrossar, que hi ha poca diversitat d’espècies vegetals i d’arbrat i que, majoritàriament, el verd existent no té en compte els usos actuals dels espais. També destaca la gran quantitat de jardineres repartides pel nucli, sense que aquestes disposin de reg automatitzat o de criteris de disseny o de models estandarditzats.
El document planteja tot un conjunt de propostes com la definició dels espais objecte de manteniment i les tasques necessàries en cada un d’ells, la identificació dels recursos requerits per a la seva correcta execució i la reorganització del servei i millores, així com un conjunt d’actuacions orientades a la millora de la gestió actual.
