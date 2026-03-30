Setmana Santa a Moià: sortida dels Armats, processó i repic de campanes
La programació inclou la sortida dels Armats el Dijous Sant, la tradicional processó de Divendres Sant i el repic de campanes de Pasqua.
L'església parroquial ha acollit els dies 26, 27 i 28 de març la celebració litúrgica del Triduum dels Dolors
Moià viurà de ple la Setmana Santa amb la sortida dels Armats el Dijous Sant, l’acte més arrelat al municipi en aquestes dates. La celebració continuarà Divendres Sant amb la tradicional processó. Com a preludi, l’església parroquial ha acollit els dies 26, 27 i 28 de març el Triduum dels Dolors, una celebració litúrgica de tres dies dedicada a la devoció a la Mare de Déu dels Dolors.
La sortida dels Armats tindrà lloc dijous, a les 9 del vespre, a la plaça Major. El cos farà les seves tradicionals evolucions coreogràfiques, com la Creu, el Quadre, el Tirabuixó, el Rellotge, la Cadena i l’Esgrima.
Divendres Sant serà el torn de la processó, que sortirà de l’església de Santa Maria de Moià també a les 9 del vespre. El recorregut serà el següent: plaça Major, carrer del Forn, plaça de Sant Sebastià, carrer de Sant Sebastià, carrer de Sant Josep, carrer de Jacint Vilardell, carrer de la Tosca i carrer de Sant Antoni, fins a retornar al punt de sortida. Com a cloenda, s’interpretaran el Miserere, l’Stabat Mater i el Cant de les Agonies.
Per posar punt final a la Setmana Santa d’enguany, Diumenge de Pasqua se celebrarà, a 2/4 de 12 del migdia, el repic de campanes des del Campanar de Moià.
Els diversos actes programats són organitzats pels Armats de Moià, la Congregació dels Dolors, la Confraria de la Mare de Déu de la Tosca, el Grup de Cantaires de Moià, l’Espai Musical de Moià, l’associació Amics del Campanar i la Parròquia de Santa Maria de Moià.
