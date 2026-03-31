Un ciclista, ferit crític en una topada amb un cotxe a Sant Quirze Safaja
L'accident ha tingut lloc aquesta tarda, poc abans d'1/4 de 7, a la carretera B-1413b
Regió7
Manresa
Un ciclista es troba en estat crític després de patir un xoc amb un turisme aquesta tarda, Sant Quirze Safaja (Moianès). Segons el SEM, l'accident ha tingut lloc poc abans d'1/4 de 7 a la carretera B-1413b (quilòmetre 4,5).
Quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han traslladat el ferit fins a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb pronòstic crític.
