Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Abusos a MontserratCigonya a ManresaAniversari Fàbrica NovaÍtaca MarketEdmundo ValRajola eròtica
instagramlinkedin

Un ciclista, ferit crític en una topada amb un cotxe a Sant Quirze Safaja

L'accident ha tingut lloc aquesta tarda, poc abans d'1/4 de 7, a la carretera B-1413b

Un helicòpter del SEM / Arxiu/Norma Vidal

Regió7

Manresa

Un ciclista es troba en estat crític després de patir un xoc amb un turisme aquesta tarda, Sant Quirze Safaja (Moianès). Segons el SEM, l'accident ha tingut lloc poc abans d'1/4 de 7 a la carretera B-1413b (quilòmetre 4,5).

Quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han traslladat el ferit fins a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb pronòstic crític.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
  2. Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
  3. Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós
  4. La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
  5. Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
  6. Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
  7. Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
  8. Joan Puigcercós: 'Serem independents abans de tenir un concert

Necrològiques de l'1 d'abril del 2026

Ramon Mirabet presenta llibre a Manresa acompanyat de Pierre Oriola, jugador del Baxi

Qui és en Joan, el solter de 'La isla de las tentaciones' que ha despertat tants comentaris trànsfobs a les xarxes socials?: "Em coneix la majoria d'influencers de Barcelona"

Yudania Gómez Heredia, d’analitzar el disc de Rosalía a dirigir-ne l’orquestra al Lux Tour

‘Si es martes, es asesinato’, el nou ‘cozy crime’ de Carlos Vila

23è Concurs de Fotografia de Dones amb Empenta a Santa Margarida de Montbui

L’equip femení de l’escola Paidos jugarà la semifinal de la Copa Col·legial

Tracking Pixel Contents