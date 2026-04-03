Quatre cases d’alt nivell renoven un projecte aturat fa anys a Moià
La nova promoció, situada a la part alta del poble, inclourà habitatges amb piscina climatitzada i acabats "de gran qualitat"
Moià tindrà quatre cases d’alt nivell després que un nou promotor hagi recuperat un projecte que havia quedat aturat fa anys. La promoció està ubicada al carrer Santiago Rusiñol, a tocar del carrer Sant Pere de Dalt, a la part alta del poble, i, tot i que encara no està a la venda, la immobiliària Finca’t ja n’ha fet públic l’anunci.
L’espai on es construiran les quatre cases ja compta amb una estructura visible del projecte inicial, que va impulsar un altre promotor i que va quedar completament bloquejat fa anys. Els immobles que es posaran al mercat pròximament comptaran, tal com ha informat la mateixa immobiliària, amb grans espais, una piscina climatitzada cadascun i acabats “de gran qualitat”.
La ubicació de la promoció, situada a la part alta del municipi moianès, ofereix vistes a bona part de la vila i, especialment, al campanar, un dels emblemes de Moià.
