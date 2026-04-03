Una tradició de 1815: els Armats tornen a desfilar a Moià per Dijous Sant
El cos va fer ahir les seves evolucions coreogràfiques a la plaça Major i donen continuïtat als actes de Setmana Santa, que culminaran amb la processó de Divendres Sant i el repic de campanes de Pasqua
Els Armats van tornar a desfilar ahir, Dijous Sant, a la plaça Major de Moià. El cos va executar les evolucions coreogràfiques de la Creu, el Quadre, el Triangle, el Tirabuixó, el Rellotge, la Cadena i l’Esgrima. Es tracta de la tradició de Setmana Santa més arrelada i emblemàtica del municipi moianès, amb orígens que es remunten a l’any 1815.
Com a preludi, l’església parroquial va acollir els dies 26, 27 i 28 de març el Triduum dels Dolors, una celebració litúrgica de tres dies dedicada a la devoció a la Mare de Déu dels Dolors. La sortida dels Armats ahir dona continuïtat als actes programats per Setmana Santa.
Avui, Divendres Sant, serà el torn de la processó, que sortirà de l’església de Santa Maria de Moià també a les 9 del vespre. El recorregut serà el següent: plaça Major, carrer del Forn, plaça de Sant Sebastià, carrer de Sant Sebastià, carrer de Sant Josep, carrer de Jacint Vilardell, carrer de la Tosca i carrer de Sant Antoni, fins a retornar al punt de sortida. Com a cloenda, s’interpretaran el Miserere, l’Stabat Mater i el Cant de les Agonies.
Per posar punt final a la Setmana Santa d’enguany, Diumenge de Pasqua se celebrarà, a 2/4 de 12 del migdia, el repic de campanes des del Campanar de Moià.
