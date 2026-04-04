Els celíacs també tenen la seva mona de Pasqua al Moianès
Nutridolç, l’obrador de Moià sense gluten, supera el centenar d’encàrrecs i destaca l’èxit de la mona de fruita natural, amb menys sucre i ingredients adaptats a les diferents necessitats alimentàries
Nutridolç és un obrador artesanal sense gluten situat a Moià. Com la majoria dels forns, aquests dies treballa intensament en l’elaboració de mones de Pasqua. En el seu cas, però, amb la singularitat que tots els productes que ofereix són aptes per a celíacs i també disposen d’opcions sense làctics i sense sucres. A l'espera de tenir les dades finals, ja han superat el centenar d’encàrrecs i preveuen incrementar les vendes amb les comandes d’última hora.
Judit Ricardo, propietària del negoci, explica a Regió7 que la mona més exitosa d’enguany ha estat la de fruita natural, elaborada amb pa de pessic i melmelada d’albercoc i de rovell d’ou. “Normalment, es decora amb fruita confitada, però nosaltres hem optat per la fruita natural perquè així reduïm la quantitat de sucre”, explica la pastissera. El rovell que utilitzen també és “menys dolç de l’habitual”.
Després de la de fruita, la més venuda ha estat la de xocolata, que presenta dues variants: una amb pa de pessic i trufa, sense sucre afegit perquè sigui apta per a diabètics, i una altra sense làctics i amb cobertura de xocolata.
A banda d’aquestes dues opcions, les més exitoses, també han elaborat la mona tradicional de mantega sense làctics i la mona Sara, amb mantega vegetal i melmelada de rovell d’ou.
Pel que fa a les figures, han preparat assortits d’ous de xocolata sense làctics, així com ous i conillets de Pasqua de diferents mides elaborats amb xocolata negra al 70%, amb llet i blanca. També han creat un ou doble amb combinació de festuc, ametlla, avellana i xocolata sense làctics, que ha estat l'opció més escollida; les clàssiques pilotes de futbol i una figura d’ovella de xocolata blanca.
