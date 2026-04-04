Moià reviu la processó de Divendres Sant amb la participació dels Armats i cants litúrgics
La comitiva va sortir de Santa Maria i va recórrer diversos carrers del centre amb interpretacions del Miserere, l’Stabat Mater i el Cant de les Agonies
Demà com a cloenda dels actes de Setmana Santa es farà el repic de campanes des del Campanar
Moià va viure ahir la tradicional processó de Divendres Sant. Els Armats, que ja van desfilar dijous, van encapçalar la comitiva, que va sortir de l’església de Santa Maria de Moià a les nou del vespre. Demà se celebrarà, a 2/4 de 12 del migdia, el repic de campanes des del Campanar.
El recorregut va passar per la plaça Major, el carrer del Forn, la plaça de Sant Sebastià, el carrer de Sant Sebastià, el carrer de Sant Josep, el carrer de Jacint Vilardell, el carrer de la Tosca i el carrer de Sant Antoni, fins a retornar al punt de sortida. Al llarg de la processó, el cor de l'església va interpretar el Miserere, l’Stabat Mater i el Cant de les Agonies.
