La Generalitat tindrà aquesta primavera el projecte de millora de la C-59 de Moià a l'eix
Els dos elements principals seran l’ampliació de la carretera amb vorals trepitjables i la renovació del ferm, però no es preveu la modificació de punts del traçat
La millora de la carretera C-59 en el tram que va des de Moià fins a la connexió amb l’Eix Transversal, a Santa Maria d’Oló, tindrà projecte aquesta primavera. Aquest és l’objectiu que ara mateix té fixat la Generalitat, segons han concretat fonts del departament de Territori. Un pas més en la millora progressiva d’aquesta via, que és la que travessa el Moianès d’est a oest i que dona accés a la comarca, tant cap a aquest eix Transversal com cap al Vallès i l’AP7 per Caldes de Montbui.
Segons han detallat les mateixes fonts, se n'ha fet el tràmit d’audiència, procediment que se segueix en determinats projectes constructius, adreçat específicament a administracions i persones afectades pel projecte perquè puguin presentar al·legacions i avançar en la seva redacció. Un cop tancat aquest tràmit, s'aprovarà definitivament el projecte, que és el que es preveu fer pròximament.
El que ja va avançar Regió7 és que, a grans trets, la intervenció que plantejarà aquest projecte que s’està tancant seguirà el mateix criteri que s’ha aplicat en les obres que es van dur a terme entre el 2023 i el 2025 entre la capital del Moianès i Sant Feliu de Codines. És a dir, els dos elements principals seran l’ampliació de la carretera amb la construcció de vorals trepitjables i la renovació del ferm. Però no es preveu la modificació de punts del traçat, malgrat que aquest tram té zones de revolts molts tancats, impropis del que, per la seva nomenclatura, és una via principal, especialment entre l’Estany i Oló.
Aquests són alguns dels trets principals de la futura obra per a la continuació d’aquesta actuació de millora fins al que és un dels principals eixos de la xarxa viària. Tot i que el Transversal passa de ple pel Moianès, i a tot just una quinzena de quilòmetres de la seva capital, l’actual és una connexió molt poc adequada, sobretot per al trànsit de camions, a conseqüència de l’estretor del traçat d’aquest tram. Es tracta d’una intervenció que abastarà un traçat amb una longitud de més de 15 quilòmetres
Millora de tres interseccions
Com a intervencions principals i generalitzades a tot el recorregut es farà la rehabilitació del ferm i la construcció de cunetes transitables per guanyar amplada a la carretera i reforçar, així, la seguretat viària. A banda, però, el projecte inclourà la millora de tres encreuaments. D’una banda, l’accés a la urbanització Montví de Baix (Moià). De l’altra, la intersecció amb la carretera BV-4316, amb la qual es connecta poc abans de l’enllaç amb l’Eix Transversal (i que va fins a Vic passant per Santa Eulàlia de Riuprimer). I, la tercera, la intersecció amb la BV-4313, que és la que porta fins a Santa Maria d’Oló.
Les altres intervencions de caràcter general, tal com s’ha fet entre Moià i Sant Feliu, són la millora i adaptació de les diferents parades d’autobusos disposades al llarg del recorregut (sobretot pel que fa a l’accessibilitat dels vehicles i la comoditat per a l’espera de l’usuari); la instal·lació de barreres de seguretat i la renovació i adequació de la senyalització vertical.
A més a més, l’aprovació d’aquest projecte sobre l’extrem oest de la C-59 coincidirà, pràcticament, amb l’inici d’una altra obra cabdal en aquesta carretera que, tot i que ja no és al Moianès, l’afecta molt directament. Es tracta de la construcció de la variant de Sant Feliu de Codines, situat al límit comarcal, de la qual el Govern en va anunciar l’adjudicació el 27 de març passat. Tal com va explicar Regió7, la previsió és començar els treballs aquest estiu i tenir la nova infraestructura a punt a final del 2028. El traçat tindrà una longitud de quatre quilòmetres i discorrerà per l’oest del nucli urbà de Sant Feliu de Codines. En la major part del recorregut, la secció de la carretera serà de dos carrils més un tercer en sentit Moià per facilitar els avançaments en els trams amb més pendent. En la part amb menys pendent, la secció tindrà un carril per sentit.
Per afavorir la seguretat viària i evitar els xocs frontals, la variant comptarà amb un separador de fluxos entre els dos sentits de la circulació, format per una barrera de formigó. Tindrà un viaducte de 515 metres de longitud per a superar el sot de l’Ullar i un fals túnel de 120 metres.
