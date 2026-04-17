El món rural reclama integrar el transport a demanda en el sistema públic de mobilitat
Una quarantena de representants de municipis rurals es van reunir a l’Estany per definir un model més flexible i eficient que garanteixi l’accés equitatiu als serveis bàsics en territoris de baixa densitat de població
Regió7
Una quarantena d’alcaldes, alcaldesses i representants de municipis rurals d’arreu del país han abordat els reptes del transport a demanda en una jornada celebrada a l’Estany. La sessió, organitzada per l’Associació de Micropobles de Catalunya i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), amb la col·laboració d’ARCA i l’ATM de l’àrea de Barcelona, ha servit per identificar les necessitats d’un nou model de mobilitat adaptat als territoris de baixa densitat de població.
L’Ajuntament de l’Estany, al Moianès, ha acollit aquest dijous una jornada tècnica sobre el transport a demanda com a resposta als reptes de la mobilitat al món rural. La trobada ha posat de manifest que la mobilitat rural no es pot entendre només com una qüestió de desplaçaments, sinó com una condició bàsica per garantir l’accés a serveis essencials com la salut o l’educació.
En aquest context, s’ha evidenciat que el transport a demanda no pot ser un element residual del sistema ni una solució aïllada, sinó que cal integrar-lo plenament en la xarxa general de mobilitat, coordinant-lo amb les línies regulars existents i tenint en compte aspectes com la seva combinació amb el transport escolar. L’objectiu és articular un sistema més eficient, cohesionat i adaptat a la realitat del territori.
La jornada també ha servit per posar en relleu les limitacions del model actual, marcat per una normativa rígida, la manca de dades i recursos, i dificultats en la gestió dels serveis, factors que frenen la innovació i l’adaptació a les necessitats reals dels municipis. En aquest sentit, un dels punts destacats ha estat la necessitat d’avançar cap a models de governança multinivell, amb més lideratge i capacitat tècnica a escala local per agilitzar la presa de decisions i desplegar solucions efectives sobre el territori.
La responsable de mobilitat de Micropobles i alcaldessa de Santa Maria de Miralles, Yolanda Ruiz Baena, ha destacat que “els municipis rurals compartim una mateixa urgència: garantir el dret a la mobilitat en condicions d’equitat per als nostres veïns i veïnes”. En aquesta línia, ha assegurat que Micropobles traslladarà les conclusions de la jornada i les propostes dels municipis a la taula de mobilitat de la Generalitat de Catalunya “per avançar cap a un model més flexible i adaptat al territori”.
Per la seva banda, el subdirector general de l’AMTU, Joan Serra, ha remarcat que el transport a demanda representa molt més que una alternativa: és una evolució necessària del model. “No ens podem permetre que el lloc de residència esdevingui un factor de desigualtat”, ha afegit.
Durant la trobada, també s’han compartit dades sobre la mobilitat en entorns rurals aportades per l’Institut Metròpoli, així com experiències de models de finançament i organització del servei i casos reals de desplegament del transport a demanda, com els de Moià i el Berguedà. Cristina Pou, cap del Servei de Transport per Carretera de la Generalitat de Catalunya, ha explicat els eixos de treball del nou mapa del transport públic amb horitzó 2028, amb una atenció especial al món rural.
La sessió ha estat organitzada per l’Associació de Micropobles de Catalunya i l’AMTU, amb la col·laboració de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’ATM de l’àrea de Barcelona i l’Ajuntament de l’Estany.
