Un veí de Moià farà l'equivalent a 93 maratons en cinc mesos per l'ELA: "Vull donar-los esperança i córrer per qui no pot"
Can Comadran va acollir ahir l'acte de presentació del repte d'Enric Casacuberta, que farà la Ruta 66 corrent per recaptar fons per l'ELA
La Ruta 66: vuit estats —Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nou Mèxic, Arizona i Califòrnia— i 3.940 quilòmetres, l'equivalent a 93 maratons en cinc mesos. Aquest és el repte que afrontarà el moianès Enric Casacuberta amb l’objectiu de recaptar el màxim de fons en benefici de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls. Ahir, Can Comadran de Moià va acollir la presentació oficial del projecte, que començarà a l’agost i s’allargarà durant aproximadament 150 dies.
Tal com ja va explicar a Regió7, Casacuberta és un apassionat de la Ruta 66, que ja ha recorregut un parell de vegades, sempre sobre rodes. Ara, però, es tracta d’un repte personal: "Sabia que l’any del centenari era el 2026 i em vaig proposar fer un petit homenatge als fundadors". Perquè fos encara més especial, tal com mereix l’ocasió, al moianès se li va acudir completar-la corrent, una fita inèdita. La iniciativa ha agafat tanta embranzida que ha estat reconeguda com a acte oficial del centenari i compta amb el suport de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA).
Després de dos anys d’entrenament, el corredor sortirà de Moià el pròxim 29 d’agost en direcció a Barcelona: "Vull donar a conèixer Moià i el Moianès". Per arribar a la capital catalana, Casacuberta farà dues etapes i, posteriorment, posarà rumb als Estats Units. Abans de deixar Catalunya, serà rebut per representants institucionals a la Diputació de Barcelona, al Consolat dels Estats Units i a la Generalitat.
Tal com va assenyalar ahir durant l’acte, el que més el preocupa és la climatologia i, sobretot, el risc de patir una lesió. Tot i això, les motivacions superen amb escreix els dubtes: "Ho faig per ajudar la gent afectada per l’ELA, per donar-los esperança i córrer per qui no pot fer-ho". De fet, amb aquest repte, Casacuberta vol que es parli "molt més de la malaltia", aconseguir el màxim de diners i fer-ne difusió.
En la presentació també hi van participar Anna Rigola, responsable de comunicació de la Fundació Miquel Valls; Jordi Extremera, entrenador de Cenit Girona, i Benito Nogales, representant de la FCA. Segons Rigola, iniciatives com la del moianès contribueixen a la visibilització de la malaltia.
Pel que fa a la preparació física, Extremera va explicar que, en el cas de Casacuberta, es gestiona a través de tres àmbits: fisioteràpia, entrenament i seguiment mèdic esportiu. Les sessions físiques, va remarcar, "són força exigents". A més, ara que queden pocs mesos per a l’inici, també rep suport psicològic. El moianès començarà el repte amb 61 anys i l’acabarà amb 62. Segons el seu entrenador, la preparació és complexa perquè no es pot replicar exactament el que es trobarà sobre el terreny: "Hem de jugar amb el volum i trobar l’equilibri".
"Que a l’ELA li facin molt més mal les cames que a tu"
Dionís Guiteras, alcalde de Moià, també va intervenir durant l’acte: "L’Enric és un pilar important de la gent que treballa a l’Ajuntament de Moià. Veure una persona cada dia que et diu que vol fer un projecte d’aquestes magnituds és molt bèstia", va confessar. El batlle tampoc no va voler oblidar la Trinidad, una veïna del poble afectada per ELA, que ahir era present a Can Comadran. Guiteras va anunciar, a més, que, si l’agenda li ho permet, viatjarà als Estats Units per rebre Casacuberta a Los Angeles. "Tu no correràs contra ningú, però sí que fas això per aconseguir un repte: que a l’ELA li facin molt més mal les cames que a tu", va concloure.
Per finalitzar l’acte, Aida Montoya, coordinadora dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, va dirigir unes paraules als assistents: "L’ELA és una malaltia molt dura que transforma profundament la vida de les persones que la pateixen, però també la de les seves famílies", va assegurar. Per això, "ens obliga, com a societat, a no mirar cap a una altra banda i a no deixar ningú enrere".
En aquest sentit, Montoya va posar en valor el projecte del moianès, "que ha decidit convertir aquest camí de gairebé 4.000 quilòmetres en un altaveu global per fer visible aquesta realitat i contribuir a la recerca i al suport de les persones afectades". "Necessitem persones com l’Enric, que decideixen fer un pas endavant i convertir el seu esforç en esperança per a moltes altres", va afegir. Finalment, va cloure la seva intervenció amb un missatge clar: "Mentre hi hagi persones disposades a caminar o a córrer per aquesta causa, mentre hi hagi institucions i entitats compromeses i una societat que respon, hi haurà esperança. I avui, aquesta esperança recorre la Ruta 66".
