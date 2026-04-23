Moià viu un Sant Jordi ple de poesia als carrers i amb gran participació d’alumnes i autors locals
Estudiants dels diversos centres educatius del poble han sortit a llegir poemes mentre comerços i entitats han omplert la vila de llibres, roses i activitats per fomentar la lectura
Els carrers de Moià s’han omplert aquest matí d’estudiants de totes les edats, que han recorregut el centre del municipi tot fent aturades en diversos punts per llegir poemes en el marc de la diada de Sant Jordi. Com és habitual en aquesta data, negocis i entitats han instal·lat parades de roses i llibres i, a més, diversos autors locals s’han distribuït pel poble per signar les seves obres.
La plaça de Francesc Sagrera, el parc Municipal, la plaça del Cap, la plaça Major i el carrer de Rafael Casanova han estat els punts d’aturada de l’alumnat de l’escola Josep Orriols i Roca, de l’escola Pia i de l’Institut Moianès, que han aprofitat l’ocasió per llegir poesia al carrer.
Paral·lelament a les lectures, diversos autors locals —gràcies a la col·laboració entre la biblioteca i l’Agrupació de Botiguers i Comerciants de Moià (ABIC)— han tingut l’oportunitat de signar les seves obres en diferents comerços del municipi, des de dos quarts de deu del matí fins a dos quarts de dues del migdia. Concretament, els escriptors que han participat enguany en la diada han estat Baltasar Fonts, Cristina Rodrigo, Juan Manuel Ramos, Laia Martorell, Eva Escalera, Roger Rovira, Jin Vives, Gemma Cabanillas, Esteve Carbó, Nerea Campo, Yolanda Hernández, Imma Llonch, Eugènia Llonch, Dani Codina, Meritxell Benedí, Miracle Sala, Sergi V., Imma S., Pep C., Marina B., Ramon S. i Pere Gomà.
A banda de les parades de les dues llibreries del poble i de les floristeries, també s’han vist entitats com el Cau o Els Avets venent llibres i roses, entre d’altres. També impulsada per l’ABIC, s’ha organitzat el Cerca llibres, una iniciativa pensada per fomentar la lectura. En total, s’han amagat 25 llibres repartits pels establiments col·laboradors; qui els trobi, se’ls pot quedar.
